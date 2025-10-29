Allan Saint-Maximin fue el fichaje bomba del América para el Apertura 2025, el francés impresionó en sus dos primeros partidos donde hasta marcó gol pero después su nivel vino a la baja que hasta su compatriota Jeremy Ménez presentó mejores números.

Jeremy Ménez vistió la camiseta del América entre 2018 y 2019, a pesar de su edad el francés también llegó como uno de los fichajes bomba del equipo azulcrema pues en su carrera había jugado en equipos importantes como Mónaco, Roma, PSG y AC Milán.

Sin embargo el paso de Ménez por las Águilas no fue el esperado, las constantes lesiones no lo dejaron en todo su andar por la Liga MX pero al menos en los primeros 10 partidos que disputó tiene mejores números que Maxi.

Los números de Allan Sain-Maximin tras 10 partidos con el América

Luego de haber perdido la final contra Toluca misma que hubiera significado el tetracampeonato del equipo, el América decidió dar un golpe mediático con un fichaje bomba, Allan Sain-Maximin, quien ya suma 10 juegos con las Águilas.

Maxi debutó con el América en la Jornada 6 del Apertura 2025 ante Atlas donde disputó 29 minutos y marcó el tercer gol del partido un tanto que significó la remontada del conjunto azulcrema que terminó ganando 4-2 en el Jalisco.

Desde aquel día, el francés ha visto actividad en 10 juegos oficiales del América donde registra los siguientes números:

5 juegos como titular

496 minutos

2 goles

2 asistencias

2 tarjetas amarillas

Sin duda estos números encienden las alarmas en Coapa debido a la millonada que pagaron por el fichaje de Saint-Maximin y que hasta el momento ha quedado a deber, principalmente en los clásicos donde no apareció.

El primer gol de Allan Saint-Maximin con el America

Jeremy Ménez presenta mejores números que Allan Saint-Maximin con América

Con la llegada de un fichaje mediático, como es el de Allan Saint-Maximin al América, sin duda da paso a las comparaciones con otros jugadores del mismo calibre en este caso, Jeremy Ménez compatriota del 97 de las Águilas que fue muy criticado por su bajo rendimiento.

Pese a los números grises que Ménez dejó al final de su ciclo con América, al menos puede presumir mejores estadísticas en sus primeros 10 juegos con las Águilas, que son los mismos que lleva Maxi en el presente torneo.

En el Clausura 2018, primer torneo de Ménez con el América, el francés registró 3 goles y 2 asistencias en sus primeros 10 juegos además en la liguilla de ese torneo sumó 2 goles más y 3 asistencias, datos que intentará superar Allan.