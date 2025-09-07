La Selección Mexicana se enfrentó a Japón en un partido amistoso. El resultado quedó a un lado cuando Edson Álvarez salió lesionado, y no son buenas noticias para el Machín.

Antes de ver la lesión de Edson Álvarez, repasemos qué pasó en el México vs Japón. Fue un empate aburrido en Estados Unidos, y el equipo de Javier Aguirre no muestra signos de buen futbol.

Hace una semana, llevó a varios jugadores de la Liga MX para que participaran en una semana de entrenamiento. En esta Fecha FIFA dejó a muchos fuera.

Ahora, con los titulares que se perfilan para el Mundial 2026, no le pudieron ganar a Japón. Su siguiente partido será contra Corea del Sur el martes 9 de septiembre.

¿Qué le pasó a Edson Álvarez? Alarma en la Selección Mexicana por lesión del Machín ante Japón

Como vimos, la Selección Mexicana se enfrentó a Japón en un partido amistoso y el partido terminó empatado con muy pocas emociones. Sin duda, la mayor noticia fue la lesión de Edson Álvarez.

El mediocampista de la Selección Mexicana, Edson Álvarez salió lesionado en el minuto 32, luego de hacer un esfuerzo en el mediocampo. Entró el doctor del equipo y decidió que no continuara más.

Al parecer, se trata de un desgarre, aunque todavía no hay una versión oficial. Las molestias físicas en Álvarez no son nuevas. Hace un año en la Copa América pasó lo mismo, y quedó fuera por varias semanas.

Edson Álvarez abandona la cancha por lesión en el México vs Japón. (Carlos Ramirez / MEXSPORT)

Inicio de Edson Álvarez con Fenerbahce se ha complicado

Pese a que Edson Álvarez era un habitual del West Ham, su exentrenador Graham Potter decidió que ya no lo tendría en cuenta. Por lo que el mexicano decidió fichar con el Fenerbahce, José Mourinho fue una parte importante.

Lamentablemente para Edson Álvarez, José Mourinho fue destituido a día de que había llegado al Fenerbahce. En su primer partido fue titular y jugó buenos minutos, pero la afición lo criticó fuertemente por su desempeño. Veremos ahora si se pierde partidos por su reciente lesión.