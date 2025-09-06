Javier Aguirre detalló que antes de confirmar la convocatoria del Chucky Lozano con la Selección Mexicana solicitó información directa a Carlo Ancelotti sobre el futbolista.

Carlo Ancelotti y Chucky Lozano coincidieron en el Napoli, por lo que la opinión del DT italiano fue de gran ayuda para el estratega de la Selección Mexicana.

Luego de esta conversación, el nombre del futbolista mexicano apareció en la convocatoria del Tri para los duelos amistosos ante Japón y Corea del Sur.

¿Qué le dijo Carlo Ancelotti a Javier Aguirre sobre el Chucky Lozano?

Javier Aguirre explicó que habló con Carlo Ancelotti para conocer más sobre Chucky Lozano, quien ha tenido un recorrido destacado en Europa.

“Hablé con Ancelotti porque es cuate, me dijo que lo puso hasta centro delantero de Napoli. (Chucky) puede jugar de las tres posiciones, pero hoy como está en San Diego, de fuera hacia adentro… entonces por ahí lo veo o en un 4-3-3, ahí lo veo de momento”, explicó Javier Aguirre.

El Vasco reconoció que necesitaba referencias sobre el estado del jugador, tanto físico como táctico, antes de tomar la decisión de convocarlo.

“Entrena, de momento no hay nada que reprochar, es verdad que pregunté a entrenadores cómo era Hirving, y todos en realidad me hablaron buenas cosas”, comentó Aguirre, mostrando confianza en el nivel de Lozano.

“Bienvenido a la Selección, un mexicano más que está haciendo bien su trabajo en San Diego y no tengo por qué no convocarlo, buen nivel, asistencias, goles. Está fuerte, no hay muchos mexicanos que hayan sido campeones en Europa”, concluyó.

Javier Aguirre sobre la posición que prevé para Hirving Lozano ena selección de México:



🗣️"Hablé con (Carlo) Ancelotti (...), lo puso hasta de centrodelantero en el Napoli. Lo veo como está en San Diego, por izquierda, de afuera hacia adentro". pic.twitter.com/mbhmU7HYch — Gabriel Peraza (@GabrielPeraza_) September 6, 2025

¿Chucky Lozano jugará con la Selección Mexicana ante Japón?

Javier Aguirre confirmó que el Chucky Lozano no será titular en el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Japón en el Oakland Coliseum.

Aunque no iniciará como titular con la Selección Mexicana, el Chucky Lozano podría ver acción en el segundo tiempo pare refrescar la zona ofensiva.

A pocos meses del Mundial 2026, el futbolista mexicano deberá de aprovechar estos minutos para colarse en la convocatoria final tras varios meses de ausencia.