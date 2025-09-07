La Selección Mexicana no atraviesa por las Eliminatorias, al ser anfitrión tiene su boleto asegurado para el Mundial 2026, pero esto no lo exenta de hacer una preparación a la altura del evento y por eso enfrentará un partido amistoso ante un grande de Asia. Aquí te traemos el minuto a minuto del México vs Japón.

El México vs Japón será el primero de dos partidos amistosos que le esperan a los dirigidos por Javier Aguirre en esta Fecha FIFA.

Japón es una selección que conoce Javier Aguirre, pues lo dirigió por una breve etapa y no dudó en elogiar a su próximo rival.

“Japón ocupa el lugar 17 en el ranking mundial, nosotros el 13. Me contrataron en Japón por similitudes entre ambos grupos, incluso físicas, y les gustó mi trabajo”, señaló el timonel de la Selección Mexicana.

México vs Japón en vivo: Lista la alineación de la Selección Mexicana para el choque amistoso

Javier Aguirre ya tiene a los elegidos para el partido amistoso México vs Japón.

Alineación de la Selección Mexicana: Luis Ángel Malagón, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda, Piojo Alvarado, Alexis Vega y Raúl Jiménez.

¿Dónde ver el partido amistoso México vs Japón en vivo?

El partido México vs Japón se disputará hoy sábado 6 de septiembre a las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México) y podrá seguirse en vivo a través de televisión abierta por la señal de Canal 5 y Azteca 7; además, vía streaming por ViX +.