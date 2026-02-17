Edson Álvarez fue operado el martes 17 de febrero de una lesión en el tobillo derecho, una dolencia que arrastraba desde diciembre de 2025 y que lo obligó a detener su actividad con el Fenerbahçe.

Aunque la recuperación podría tomar entre cuatro y ocho semanas, los reportes señalan que el “Machín” confía en llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

La operación busca garantizar que el mediocampista mexicano esté listo para representar a su selección en la justa internacional.

La lesión de la que fue operado Edson Álvarez

Una lesión en el tobillo fue la razón por la que Edson Álvarez fue operado, misma que venía arrastrando desde el 2025.

El pasado 25 de enero de 2026, Edson Álvarez compartió que, en coordinación con el cuerpo médico pudo continuar jugando, pero las molestias persistieron y tomó la decisión de parar.

Eexplicación que dio el futbolista mexicano de cara a la final de la Supercopa que ganó su equipo, el Fenerbahçe.

El panorama que enfrenta Edson Álvarez a meses del Mundial 2026 (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

¿Cuánto tiempo tardará la rehabilitación de Edson Álvarez?

Sin que sea una versión oficial, trascendió que Edson Álvarez estará ntre cuatro y ocho semanas en rehabilitación, por lo que no estaría en riesgo su participación en el Mundial 2026.

Sin embargo, como cualquier operación, existen riesgos de que la rehabiltación no sea la esperada, y a solo cuatro meses del Mundial 2026, el mínimo detalle podría complicar que el “Machín” llegue al torneo.

¿Cuándo se lesionó Edson Álvarez del tobillo?

La lesión de Edson Álvarez ocurrió en el mes de diciembre de 2025, misma que le ha impedido jugar de manera constante.

En los 6 partidos más recientes del Fenerbahçe en la Superliga turca, Edson Álvarez apenas ha participado en dos juegos, sin superar los 70 minutos.