Brian Rodríguez está convertido en el nombre del momento en América. Y es que más allá de los dos goles que anotó en el partido contra Tijuana, su futuro en el club está en vilo toda vez que su representante aseguró que ha tenido tres ofertas para salir, pero las Águilas las desecharon y tampoco les han ofrecido una renovación.

En entrevista en el programa “Jorge Ramos y su Banda”, Edgardo Lasalvia, representante de Brian Rodríguez, aseguró que ha buscado la salida de América para su jugador porque no le han ofrecido renovar y las tres ofertas que le presentó a las Águilas, las rechazaron, incluida una millonaria de Al-Rayyan de Qatar.

“Él tiene contrato hasta junio del 2026, por eso yo como su representante y amigo gestiono algunas salidas porque no tengo alguna opción para renovar con América. América nunca me pasó ninguna opción de renovación. De hecho, yo viajé al DF, me junté con el presidente Santiago Baños, quien muy cordialmente me atendió, hablamos de montos y ofertas, de hecho, llegó una oferta de Santos insuficiente, llegó otra de Inter Miami que también ellos dijeron que era insuficiente. Los clubes, obviamente, al estar a un año del vencimiento del contrato, las cifras que ofrecen no son las que hoy capaz América espera, que se hablan de 8 o 10 millones de dólares y a 12 meses del fin del contrato, es muy complicado que un club ponga ese dinero. No obstante, Al-Rayyan de Qatar, sí ofreció 7 millones de dólares y América volvió a desestimar la oferta”, relató Lasalvia.

La oferta de Europa por Brian Rodríguez que América rechazó

Es importante mencionar que, en el pasado, Brian Rodríguez ya había estado cerca de salir de América para firmar con la Fiorentina en Europa; sin embargo, no hubo un acuerdo y se quedó en Coapa. Al respecto, su representante confirmó que los azulcremas rechazaron una oferta de 8 millones de euros por su carta.

Aunado a eso, el representante de Brian Rodríguez dejó claro que nadie quiere irse de América, pero al ver que su contrato está a un año de terminarse y no hay una oferta de renovación, deben buscar nuevos horizontes, así como oportunidades de crecimiento, como la que en su momento tuvo de Europa.

“El representante llevó una sola oferta que fue de la Fiorentina de Italia, de 8 millones de euros para que Brian (Rodríguez) pudiera salir a Europa que era un salto importante de calidad en cuanto a lo deportivo. Ellos optaron por no hacer opción y nosotros nos quedamos muy felices en América. Acá no es que nadie se quiera ir de América, pero si estoy a un año de vencer contrato y no me renuevas, obviamente tengo que buscar otros horizontes. Todos queremos crecer, la hipocresía tiene patas cortas”, comentó el Chino Lasalvia.

Messi y Luis Suárez seducen, pero la MLS no era opción para Brian Rodríguez

Una de las opciones que salió a relucir para Brian Rodríguez este verano fue la de Inter Miami, equipo por el cual el propio jugador confirmó el interés y aunque para su representante no estuvo bien que revelara la posibilidad de la MLS, aceptó que jugar con Messi y Luis Suárez sonó tentador.

Cabe recordar que antes de llegar a América, Brian Rodríguez jugaba en LAFC y luego de eso, no contemplaban volver a la MLS, pero el Inter Miami de Messi y Luis Suárez los llevó a replantearse esa opción dado que no es algo común.

Santos de Brasil con Neymar también aparecieron en la mesa del Rayito junto con lo de Qatar, pero en América no accedieron a negociar y aunque para Lasalvia las Águilas son la prioridad, siente que él y su jugador no lo han sido para el club de Coapa.

“Regresar a la MLS nunca fue un plan. Ahora, jugar a lado de Messi y de Luis Suárez creo que no es muy común que te pueda pasar, es algo que nos mueve un poco el piso. Dicho esto, el mercado que hoy más nos seduce es Brasil porque Brian es muy veloz, tiene mucho uno contra uno; Santos de Brasil, de la mano de Neymar, hacen lo posible por tener sus servicios, aparecieron otros equipos y eso va a hacer que Brian en dos temporadas pueda jugar capaz que en Inglaterra o en un equipo importante de Europa, valorizarse mucho, estar cerca de la Selección y su gente. Lo de Qatar seduce demasiado para decir que no, así que estamos analizando. La pelota la tiene América, la prioridad la tiene América; hoy no nos sentimos prioridad porque ya tendríamos que tener un acuerdo, pero América sabrá como manejar su club, yo los respeto mucho, no tengo nada que decir que ellos, sólo que yo trabajo para mí, para mi familia y a favor de sus jugadores”, expuso.

Brian Rodríguez está contento en América

Si algo dejó claro Edgardo Lasalvia es que es mentira que Brian Rodríguez no esté contento en América, por el contrario, afirmó que es un club al que quiere bastante, pero quiere también que venga un salto en lo deportivo o en lo económico para él.

“Brian (Rodríguez) no es que no esté contento en América, es un club que quiere mucho, ganó tres campeonatos si mal no recuerdo, pero creo que también yo como agente quiero que él dé un salto de calidad tanto en lo deportivo como en lo económico. Si se va a una liga árabe, lo deportivo queda en segundo lado porque el dinero que ofrecen es superlativo, se va a trasladar a los nietos y los bisnietos de Brian. La gente sí es hipócrita porque este es su trabajo y hay oportunidades que no se pueden dejar pasar”, dijo.

Finalmente, Lasalvia tiró un dardo a la directiva de América al señalar que para que los jugadores rindan de la mejor manera, los directivos deben de hacer su trabajo para que estén tranquilos. Además, respondió al técnico André Jardine, quien mencionó que los jugadores de las Águilas son caros y deben pagar por ellos.