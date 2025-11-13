Kevin Mier, guardameta colombiano de 25 años que juega para Cruz Azul en la Liga MX, podría no ir al Mundial 2026 con la selección de Colombia luego de que se confirmó que tiene una fractura de tibia.

En el último partido de la fase regular del Apertura 2025, Coco Carrasquilla cometió una dura falta sobre Kevin Mier en la recta final del primer tiempo del partido entre Cruz Azul y Pumas en el Estadio Cuauhtémoc.

A través de un comunicado, la Máquina confirmó que el guardameta cafetalero sufrió una fractura de tibia y será sometido a una operación, por lo que estará un tiempo alejado de las canchas y hasta peligra su presencia en el Mundial 2026.

¿Qué es una fractura de tibia? La lesión que podría dejar a Kevin Mier sin Mundial 2026

Producto de la dura entrada con los tacos por parte de Adalberto Carrasquilla, Kevin Mier sufrió una fractura en la tibia de su pierna derecha, es decir su hueso que va de la rodilla al tobillo por la parte delantera de la pierna se rompió.

Como se pudo apreciar en la transmisión del Cruz Azul vs Pumas, la fractura de tibia generó mucho dolor en Kevin Mier. En algunas ocasiones los pedazos del hueso que se rompe se quedan en su sitio y en otras se mueven del lugar.

Carrasquilla debe ser sancionado por una entrada desmedida y con tacos al frente, peligrosa y dirigida a lesionar a Kevin Mier.

Esta lesión es común entre futbolistas y quienes la sufren tardan mucho tiempo en volver a las canchas, pues este hueso es el que soporta la mayor parte del peso del cuerpo humano además del peroné.

¿Cuánto tiempo tardará en volver Kevin Mier? Regresaría a las canchas poco antes del Mundial 2026

Después de pasar por el quirófano, Kevin Mier tendrá que estar de 2 a 3 meses con la pierna derecha inmovilizada para que su hueso se consolide y posteriormente podrá comenzar con su rehabilitación.

En los siguientes meses, Kevin Mier trabajará con el equipo de fisioterapeutas de Cruz Azul con ejercicios para recuperar movilidad y fuerza en su rodilla y tobillo y al final hará pruebas de potencia y cambio de dirección, además de trabajar el aspecto psicológico.

Usualmente los futbolistas que sufren una fractura de tibia están fuera de actividad por entre 5 y 6 meses, por lo que Kevin Mier volvería a las canchas entre abril y mayo del siguiente año, apenas unas semanas antes del Mundial 2026.