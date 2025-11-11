La Liga MX Femenil continúa su Liguilla con el partido de ida de semifinales, Cruz Azul vs Tigres, el jueves 13 de noviembre; te decimos la hora y canal para ver el partido.
Cruz Azul buscará seguir siendo la sorpresa de la Liguilla y sacar ventaja cuando reciba en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil a Tigres.
El partido de vuelta de los cuartos de final, Tigres vs Cruz Azul, se jugará el domimgo 16 de noviembre en el Estadio Universitario.
Cruz Azul vs Tigres: Hora para ver las semifinales de la Liga MX Femenil
A las 18 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Cruz Azul vs Tigres, en la ida de las semifinales de la Liga MX Femenil.
Cruz Azul vs Tigres: Canal para ver las semifinales de la Liga MX Femenil
Las plataformas ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil serán la señales en las que se podrá ver el partido Cruz Azul vs Tigres, en las semifinales de la Liga MX Femenil.
- Partido: Cruz Azul vs Tigres
- Fase: Ida de las semifinales de la Liga MX Femenil
- Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025
- Horario: 18 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil
¿Cómo llegó Cruz Azul a las semifinales de la Liga MX Femenil?
Cruz Azul redondeó una buena temporada en la Liga MX Femenil, y lo confirmó eliminando en cuartos de final a Pachuca.
Con marcador global de 6-2 a favor, Cruz Azul eliminó Pachuca, la escuadra campeona de la Liga MX Femenil.
Sin embargo, ahora tendrá que medirse con Tigres, líder del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.
¿Cómo calificó Tigres a semifinales de la Liga MX Femenil?
Tigres no fue tan brillante en los cuartos de final de la Liga MX Femenil, pero eliminó con marcador global de 1-0 al FC Juárez, para citarse con Cruz Azul en semifinales.
En busca de otro campeonato en su rica historia, las Amazonas de la UANL son favoritas para acabar con el sueño de La Máquina femenil.