Para nadie es un secreto que la Liga MX está llena de jugadores extranjeros y que un delantero mexicano termine como campeón de goleo es algo poco usual, muestra de ello es que, con la Hormiga González, son solamente seis futbolistas nacionales los que han conseguido este logro en los últimos 15 años, todos con un común denominador: los equipos grandes de la Liga MX.

Y es que entre el torneo Bicentenario 2010 y el presente Apertura 2025, los equipos que tuvieron un campeón de goleo mexicano son de los denominados grandes. América, Chivas y Cruz Azul son los que pueden jactarse de ello con futbolistas como el ya citado Armando González, además de Alan Pulido, Chicharito Hernández, Uriel Antuna, Henry Martín y Ángel Reyna.

Es importante mencionar que, dentro de este grupo, solamente los americanistas Ángel Reyna y Henry Martín consiguieron terminar como campeones de goleo en solitario, los demás compartieron el trono; Chicharito Hernández lo hizo con Hércules Gómez y Johan Fano; Alan Pulido empató con Mauro Quiroga; Uriel Antuna terminó igualado con Salomón Rondón, Diber Cambindo y Federico Viñas; mientras que la Hormiga González igualó con Paulinho y Joao Pedro.

Henry Martín y Ángel Reyna; los mexicanos con más goles en 15 años

Dentro de los seis delanteros mexicanos que han terminado como campeones de goleo, los que más anotaciones han convertido en un mismo certamen son Henry Martín y Ángel Reyna. En el caso de La Bomba, hizo 14 tantos en el torneo Clausura 2023, mientras que el Pleititos convirtió 13 dianas en el Clausura 2011.

Por debajo de Henry Martín y Ángel Reyna se encuentran la Hormiga González y Alan Pulido con 12 goles, después viene Chicharito Hernández con 10 anotaciones, mientras que Uriel Antuna es, de los campeones de goleo mexicanos, el que tiene menos tantos realizados toda vez que nada más metió ocho.

Cabe señalar que, en el caso de Chicharito Hernández, pudo haber anotado más, pero el torneo Bicentenario 2010 marcó su partida a Europa en pleno certamen y jugó hasta la jornada 12 de aquel campeonato. Es por eso que nada más se quedó en 10 goles.

🇦🇹 ¡ARMANDO GONZÁLEZ ES CAMPEÓN DE GOLEO! 🏆



😍 Nuestro joven canterano es el goleador del AP25 con 12 anotaciones, resultado del trabajo en equipo y el esfuerzo.



¡HECHO EN MÉXICO! 🇲🇽 ¡HECHO EN CHIVAS! 🐐 pic.twitter.com/s5zfRpjwlr — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2025

Chicharito Hernández; el mexicano más joven en ser campeón de goleo

Es importante destacar que, de la lista de jugadores ya mencionada, el delantero mexicano más joven en ser campeón de goleo fue Chicharito Hernández, toda vez que tenía 21 años cumplidos cuando se coronó al terminar el torneo Bicentenario 2010.

Contrario a Chicharito Hernández como el mexicano más joven en ser campeón de goleo en los últimos 15 años está el caso de Henry Martín, quien en el Clausura 2023 fue el máximo anotador con 30 años de edad, lo que lo pone como el más experimentado.

En medio de ellos están Hormiga González con 22 años, Ángel Reyna y Uriel Antuna con 26 años, mientras que Alan Pulido tenía 28 años.