Rodrigo Aguirre hizo historia en la Liga MX al convertirse en el primer jugador expulsado en la competencia, por taparse la boca durante una discusión en el partido Tijuana vs Tigres.

El jueves 16 de julio de 2026 arrancó el Apertura 2026 y en el partido Tijuana vs Tigres, Rodrigo Aguirre salió expulsado poco antes de finalizar el primer tiempo.

¿Qué hizo Rodrigo Aguirre para ser expulsado en la Liga MX?

El uruguayo Rodrigo Agirre se cubrió la boca con la mano para encarar y reclamarle al defensor rival Jesús Gómez, en el minuto 45+2 del Tijuana vs Tigres, provocando la petición para que fuera expulsado.

Con el auxilio y la respectiva revisión en el VAR, el árbitro Ismael Rosario López Peñuelas le mostró la tarjeta roja a Rodrigo Aguirre.

¿Por qué fue expulsado Rodrigo Aguirre?

La nueva regla de la FIFA, conocida como la Ley Prestianni fue impulsada a partir de un altercado en la Champions League entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr., cuando ocurrió un presunto insulto racista del argentino contra el brasileño.

En ese sentido, la FIFA busca erradicar los insultos homófobos, racistas o expresiones discriminatorias que los futbolistas intentan ocultar a los micrófonos y las cámaras tapándose la boca con las manos o las camisetas.

Durante el Mundial 2026, el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado por taparse al boca al dirigirse a un jugador de la selección rival.

Xolos venció a Tigres en el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX. (Joshua Hernandez / MEXSPORT)

La expulsión de Rodrigo Aguirre y la derrota de Tigres

La expulsión de Rodrigo Aguirre facilitó a los Xolos de Tijuana la posibilidad de ganar a Tigres el partido de la Jornada 1 de la Liga MX.

Tigres jugó todo el segundo tiempo ante Tijuana con diez jugadores y perdió el partido 1-3 en el Estadio Caliente.