La Liga MX confirmó que el Club Cruz Azul disputará sus partidos como local en el Estadio Banorte durante el torneo Apertura 2026, tras llegar a un acuerdo para dejar sin efecto el proceso de cambio de sede.

La Máquina debutará en el Estadio Banorte en la Jornada 2, el martes 21 de julio, frente a Puebla.

El club había solicitado jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero problemas administrativos y de cancha llevaron a ratificar su permanencia en el Banorte.

La Liga MX informó sobre la sede de Cruz Azul para el Apertura 2026

Cruz Azul debutará en el Estadio Banorte en la Jornada 2 del Apertura 2026

Tras revisarse la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos reglamentarios correspondientes, la Liga MX confirmó que el Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el Estadio Banorte.

Cruz Azul debutará en el Estadio Banorte en la Jornada 2 del Apertura 2026, cuando reciba a Puebla el martes 21 de julio de 2026.

El Estadio Banorte será la sede del Cruz Azul (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Por qué jugará Cruz Azul en el Estadio Banorte?

El plan original de Cruz Azul era jugar en el Estadio Banorte sus partidos como local en el Apertura 2026, pero una desacuerdo administrativo habría cambiado el panorama.

Sin embargo, ante la problemática encontrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, cuya cancha no cumple con los requisitos para albergar partidos de Liga MX, Cruz Azul negoció su permanencia en el Estadio Banorte.