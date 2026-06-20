Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado en el Mundial 2026 bajo la Ley Prestianni en el Turquía vs Paraguay.

La nueva normativa de la FIFA le permite a los árbitros mostrar roja directa a los jugadores que se tapan la boca con la mano o camiseta, por lo que Miguel Almirón tuvo que salir del campo.

¿Qué hizo Miguel Almirón para ser expulsado en el Turquía vs Paraguay?

Miguel Almirón fue expulsado por insultar a un rival y cubrirse la boca para evitar que el árbitro lo observara. Ante ello, el VAR avisó al silbante, por lo que no tuvo más remedio que expulsar al atacante paraguayo.

Y es que previo al término del primer tiempo del Turquía vs Paraguay, Miguel Almirón le lanzó unas palabras al lateral derecho turco Müldür con la mano en la boca y rápidamente los jugadores turcos pidieron la revisión de la acción.

Aplican la “Ley Prestianni” a Miguel Almirón y termina expulsado ante Turquía. (Eugene Hoshiko / AP Photo/Eugene Hoshiko)

¿Por qué la FIFA implementó la Ley Prestianni?

La nueva norma de la FIFA entró en vigor para el Mundial 2026 luego de la polémica generada entre Prestianni, del Benfica, y Vinícius Jr., del Real Madrid, cuando el jugador argentino presuntamente insultó al futbolista brasileño en un duelo de Champions League.

El jugador del Benfica fue sancionado con tres partidos más otros tres en suspensión en caso de no reincidir, por lo que la FIFA se lo tomó muy en serio y decidió implementarlo en la Copa Mundial de la FIFA para evitar que sucediera en el futuro.

Por ello, en el duelo de Turquía vs Paraguay, el jugador Miguel Almirón fue expulsado por el árbitro central, dejando un precedente que evite que los futbolistas piensen dos veces sus acciones si no quieren recibir una tarjeta roja por dicha situación.