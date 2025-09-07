Después de una vibrante temporada regular en la LMB y unos emocionantes playoffs, quedó definida la Serie del Rey 2025 entre Diablos Rojos y Charros de Jalisco.

Los vigentes campeones, Diablos Rojos, buscarán defender su corona en la Serie del Rey 2025 pero enfrente tendrán al poderío de Charros que es liderado por Benjamín Gil.

Esta será la primera vez que ambos equipos se vean las caras en una serie por el título, los Escarlatas van por su título 18 mientras que los de Jalisco van por su tercera Copa Zaachila.

Diablos Rojos vs Charros de Jalisco: Quedó definida la Serie del Rey 2025 de la LMB

La Serie del Rey 2025 de la LMB se disputará entre los Diablos Rojos y Charros de Jalisco, esto luego de que ambos equipo vencieran a Piratas de Campeche y Sultanes de Monterrey, respectivamente, en las finales de zona.

Los Diablos Rojos derrotaron en 6 juegos a los Piratas de Campeches que les plantaron cara en el Estadio Alfredo Harp Helú al ganar el primer juego y al pegar primero en el último juego de la serie. Con este resultado los Del México se coronan bicampeones de la Zona Sur.

Por su parte, los Charros de Jalisco derrotaron en 5 juegos a los Sultanes de Monterrey para meterse a la serie por el título después de 54 años, el lapso más extenso entre los equipos actuales de la LMB.

Serie del Rey 2025 presentada por @G500Mx 🤴



El título tiene a sus protagonistas:



🤠 Charros de Jalisco 🆚 Diablos Rojos del México 👹



Un choque histórico por ser el Rey de mi temporada del Centenario.



Duelo presentado por @Holcim_Mx #CienAñosSiendoElRey 👑 pic.twitter.com/fXmKY4bw95 — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) September 7, 2025

Diablos Rojos vs Charros de Jalisco: Fechas y horas para la Serie del Rey 2025 de la LMB

Diablos Rojos y Charros de Jalisco se citarán por primera vez en una Serie del Rey de la LMB cuando se enfrenten a partir del miércoles 10 de septiembre.

El nuevo campeón de la LMB se definirá con el que gane 4 de 7 juegos posibles que se disputarán tanto en la Ciudad de México como en Jalisco.

Fechas y horas de la Serie del Rey 2025:

Juego 1 | Miércoles 10 de septiembre |Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 2 |Jueves 11 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 3 | Sábado 13 de septiembre | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Juego 4 | Domingo 14 de septiembre | Estadio Panamericano | 17:00 horas

*Juego 5 | Lunes 15 de septiembre | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*Juego 6 | Miércoles 17 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*Juego 7 | Jueves 18 de septiembre | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*En caso de ser necesario