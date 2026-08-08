Hoy sábado 8 de agosto es el concierto de la cantautora estadounidense Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes.

El concierto de Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes del cual ya les tenemos los detalles para su itinerario con horario en que termina el show:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde Hora del concierto: 8:00 de la noche en puntos Horario VIP: Se avisará vía correo electrónico Telonero: Isabel LaRosa Setlist de canciones: Aproximadamente 18 temas en vivo Duración: Se estima 2 horas de música Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Melanie Martinez en Palacio de los Deportes (OCESA)

Melanie Martinez regresa al Palacio de los Deportes con Hades: The Sacrifice Tour

Melanie Martinez prepara su regreso al Palacio de los Deportes este 8 de agosto con Hades: The Sacrifice Tour, show completamente nuevo y con el que promete hacer una noche inolvidable con sus fans.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.