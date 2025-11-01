Pumas vs Tijuana continúan con la actividad de la Jornada 16 de la Liga MX, el domingo 2 de noviembre; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

La Jornada 16 de la Liga MX le ofrece a Pumas la agónica oportunidad de acercarse al Play-In, pero de no ganar los tres puntos a Tijuana estaría despidiéndose de la competencia.

Pumas vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de Liga MX

Pumas no pasa por el mejor momento en la Liga MX, y ganar en su cancha le ha costado, pero tomando en cuenta lo que se juega, es favorito para derrotar a Tijuana.

El pronóstico es que Pumas ganará 2-1 a Tijuana para mantenerse con posibilidades de calificar al Play-In.

Pumas vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de Liga MX

Pumas buscara su cuarta victoria del torneo con esta posible alineación, cuando reciba a Tijuana en la Jornada 16 de la Liga MX.

Keylor Navas Pablo Bennevendo Nathan Silva Rubén Duarte Álvaro Angulo José Caicedo Pedro Vite Adalberto Carrasquilla Jorge Ruvalcaba Alan Medina José Macías

Tijuana retará a los Pumas con esta posible alineación en la Jornada 16 de la Liga MX.

José Rodríguez Unai Bilbao Jackson Porozo Jesús Vega Kevin Escamilla Jesús Gómez Kevin Castañeda Ramiro Árciga Gilberto Mora Franck Boya Adonis Preciado

Pumas vs Tijuana: A qué hora ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El domingo 2 de noviembre, Pumas vs Tijuana se medirán a las 12 horas sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs Tijuana será el primero de tres partidos programados el domingo 2 de noviembre en la Jornada 16 de Liga MX.

Pumas vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

La plataforma ViX, TUDN y el Canal 2 de Televisa, transmitirán el partido Pumas vs Tijuana en la contnuación de la Jornada 16 de Liga MX.

Partido: Pumas vs Tijuana

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX, TUDN y el Canal 2

¿Cómo llegan Pumas y Tijuana al partido de la Jornada 16 de Liga MX?

Pumas empató 1-1 con León en la Jornada 15 de la Liga MX, y de cara al partido con Tijuana, suma 15 puntos en el lugar 13 de la tabla general.

Tijuana busca amarrar su lugar en el Play-In de la Liga MX, pues con 21 puntos, ocupa el octavo lugar general.