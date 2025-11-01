Pumas vs Tijuana continúan con la actividad de la Jornada 16 de la Liga MX, el domingo 2 de noviembre; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
La Jornada 16 de la Liga MX le ofrece a Pumas la agónica oportunidad de acercarse al Play-In, pero de no ganar los tres puntos a Tijuana estaría despidiéndose de la competencia.
Pumas vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de Liga MX
Pumas no pasa por el mejor momento en la Liga MX, y ganar en su cancha le ha costado, pero tomando en cuenta lo que se juega, es favorito para derrotar a Tijuana.
El pronóstico es que Pumas ganará 2-1 a Tijuana para mantenerse con posibilidades de calificar al Play-In.
Pumas vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de Liga MX
Pumas buscara su cuarta victoria del torneo con esta posible alineación, cuando reciba a Tijuana en la Jornada 16 de la Liga MX.
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- José Caicedo
- Pedro Vite
- Adalberto Carrasquilla
- Jorge Ruvalcaba
- Alan Medina
- José Macías
Tijuana retará a los Pumas con esta posible alineación en la Jornada 16 de la Liga MX.
- José Rodríguez
- Unai Bilbao
- Jackson Porozo
- Jesús Vega
- Kevin Escamilla
- Jesús Gómez
- Kevin Castañeda
- Ramiro Árciga
- Gilberto Mora
- Franck Boya
- Adonis Preciado
Pumas vs Tijuana: A qué hora ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX
El domingo 2 de noviembre, Pumas vs Tijuana se medirán a las 12 horas sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
Pumas vs Tijuana será el primero de tres partidos programados el domingo 2 de noviembre en la Jornada 16 de Liga MX.
Pumas vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
La plataforma ViX, TUDN y el Canal 2 de Televisa, transmitirán el partido Pumas vs Tijuana en la contnuación de la Jornada 16 de Liga MX.
- Partido: Pumas vs Tijuana
- Fase: Jornada 16 de la Liga MX
- Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX, TUDN y el Canal 2
¿Cómo llegan Pumas y Tijuana al partido de la Jornada 16 de Liga MX?
Pumas empató 1-1 con León en la Jornada 15 de la Liga MX, y de cara al partido con Tijuana, suma 15 puntos en el lugar 13 de la tabla general.
Tijuana busca amarrar su lugar en el Play-In de la Liga MX, pues con 21 puntos, ocupa el octavo lugar general.