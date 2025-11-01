Pachuca vs Chivas protagonizarán un interesante partido en la Jornada 16 de la Liga MX; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido el domingo 2 de noviembre.

Chivas busca afianzarse en la zona de calificación directa a la Liguilla, mismo objetivo de los Tuzos de Pachuca en la Jornada 16 de la Liga MX.

Pachuca vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de Liga MX

Chivas ha ganado cinco de sus seis partidos más recientes en la Liga MX, así que pese a jugar como viitante, el pronóstico es que el Rebaño derrotará 1-0 a Pachuca en la Jornada 16.

Pachuca vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de Liga MX

Pachuca recibirá con esta posible alineación a Chivas en la Jornada 16 de la Liga MX.

Carlos Moreno Brian García Luis Rodríguez Sergio Barreto Jorge Berlanga Kenedy Pedro Pedraza Oussama Idrissi Luis Quiñones Jhonder Cadiz Enner Valencia

Chivas intentará acercarse a la Liguilla directa del Apertura 2025 con esta posible alineación, venciendo a Pachuca en la Jornada 16 de la Liga MX.

Raúl Rangel Diego Campillo Lus Romo José Castillo Daniel Aguirre Omar Govea González Bryan González Roberto Alvarado Armando Gonzalez Efraín Álvarez

Pachuca vs Chivas: Hora para ver el partido del Rebaño en la Jornada 16 de Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México, Pachuca vs Chivas chocan en la Jornada 16 de la Liga MX, con el Estadio Hidalgo como escenario del partido.

Pachuca vs Chivas es uno de los tres partidos con los que cierra la actividad de la Jornada 16 de la Liga MX, el domingo 2 de noviembre.

Pachuca vs Chivas: Canal para ver el partido del Rebaño en la Jornada 16 de Liga MX

Las plataformas Caliente TV y FOX One tienen programada la transmisión del partido Pachuca vs Chivas, en el cierre de la Jornada 16 de la Liga MX.

Partido: Pachuca vs Chivas

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llega Pachuca a la Jornada 16 de la Liga MX vs Chivas?

Pachuca empató 2-2 con Toluca en la Jornada 15 de la Liga MX, un valioso punto que los Tuzos buscarán capitalizar como locales ante Chivas.

Sin embargo, con el punto ganado en la cancha del Estadio Nemesio Diez, Pachuca salió de la calificación directa a la Liguilla, pues los 22 puntos que suma lo tienen en la octava posición.

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 16 de la Liga MX vs Pachuca?

Chivass goleó 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío de la Jornada 15 de la Liga MX, para meterse de lleno a la zona de calificación directa a la Liguilla.

Chivas suma 23 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX, cosecha que en estos momentos le evitaría jugar el Play-In.