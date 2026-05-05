Pumas vs América es el cruce más atractivo de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. El pronóstico es 2-0 a favor del equipo de la UNAM.

Pumas vs América: Pronóstico para la vuelta de los cuartos de final

Pumas recibe al América en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. El marcador será un 2-0 a favor del cuadro de la UNAM.

Pronóstico: Pumas 2-0 América

Pumas no podrá contar con Guillermo ‘Memote’ Martínez, mientras que América no contará con Israel Reyes, ambos por su llamado a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Pumas vs América: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final

Pumas y América se miden en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: César Garza, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Pumas vs América: Pronóstico y posibles alineaciones de la vuelta de cuartos de final de la Liga MX. (--Mexsport Agency-- / --Mexsport Agency--)

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Aarón Mejía

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Alan Cervantes

Delanteros: Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez

Pumas vs América: Día, hora y canal para ver los cuartos de final de la Liga MX

Pumas vs América, el partido de vuelta de los cuartos de final del clausura 2026 de la Liga MX se jugará el próximo domingo 10 de mayo en punto de las 19:15 horas, tiempo del centro de México.

El partido se podrá seguir a través de Canal 5, TUDN, YouTube y ViX:

Partido: Pumas vs América

Fase: Vuelta cuartos de final Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN, YouTube y ViX

Pumas vs América: ¿Qué necesitan para avanzar a semifinales?

Pumas necesita ganar o incluso empatar el partido de vuelta vs América para avanzar a las semifinales de Liga MX.

Mientras que América necesita ganar sí o sí en la cancha del Estadio Olímpico Universitario para conseguir el pase a las semifinales.