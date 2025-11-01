El Apertura 2025 está llegando a su recta final y a falta de que se disputen las últimas dos jornadas del torneo las posiciones y los equipos clasificados a la Liguilla y Play-In aún no están del todo definidos.

Todavía quedan algunos lugares disponibles en la Liguilla y Play-in del Apertura 2025 y esta Jornada 16 será clave para las aspiraciones de los equipos que tienen posibilidades de meterse a la fiesta grande del futbol mexicano.

Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey ya tienen amarrado su boleto a los cuartos de final pero los resultados que saquen en estas dos últimas jornadas será importante para definir en qué lugar clasificarán.

Chivas es el único equipo que aseguró su boleto a la fase final pero todavía queda por definir si lo hará de manera directa o jugará Play-In, de manera que solo quedan cuatro boletos que serán peleados por al menos 7 equipos.

Liguilla y Play-in al momento: Resultados y posiciones de la Jornada 16 del Apertura 2025

Entre el viernes 31 de octubre y domingo 2 de noviembre, se disputará la Jornada 16 del torneo misma en la que podrían definirse los últimos cuatro boletos a la Fase Final del Apertura 2025.

Estos son los resultados en vivo de la Jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX en camino hacia la Liguilla y el Play-In:

Necaxa 0-0 Santos*

Atlético de San Luis vs FC Juárez

Puebla vs Cruz Azul

Atlas vs Toluca

Rayados vs Tigres

América vs León

Pumas vs Xolos

Querétaro vs Mazatlán

Pachuca vs Chivas

*se está jugando en estos momentos

Tabla de posiciones de la Liga MX al momento:

Toluca | 33 puntos Tigres | 32 puntos Cruz Azul | 32 puntos América | 31 puntos Monterrey | 30 puntos Chivas | 29 puntos Pachuca | 22 puntos Tijuana | 21 puntos FC Juárez | 20 puntos Santos | 18 puntos* Atlético de San Luis | 16 puntos Atlas | 16 puntos Pumas | 15 puntos Necaxa | 14 puntos* Querétaro | 14 puntos Mazatlán | 13 puntos León | 13 puntos Puebla | 9 puntos

Liguilla y Play-in al momento: Así serían los partidos en la fase final del Apertura 2025

Con los resultados en vivo de la Jornada 16 del Apertura 2025 así es como se jugaría el Play-In hasta el momento:

(7) Pachuca vs Tijuana (8) (El ganador avanza como séptimo)

(9) FC Juárez vs Santos (10) (El ganador jugará vs el perdedor del otro partido de Play-in; el vencedor de este encuentro, avanzará como octavo)

Mientras que en la liguilla se enfrentarían: