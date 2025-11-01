FC Barcelona vs Elche se enfrentan en la Jornada 11 de LaLiga; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

El FC Barcelona busca acercarse al líder de LaLiga, el Real Madrid, y podría hacerlo venciendo a Elche en la Jornada 11 de la competencia.

FC Barcelona vs Elche: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de LaLiga

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Elche es victoria del equipo culé con marcador de 3-1, en la Jornada 11 de LaLiga.

FC Barcelona vs Elche: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de LaLiga

El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al Elche, como parte de la Jornada 11 de LaLiga.

Wojciech Szczęsny Jules Koundé Pau Cubarsí Eric García Alejandro Balde Marc Bernal Frenkie de Jong Lamine Yamal Marcus Rashford Marc Casadó Ferran Torres

Elche visitará al FC Barcelona con esta posible alineación, en la Jornada 11 de LaLiga.

Iñaki Peña Álvaro Núñez Víctor Chust David Affengruber Pedro Bigas Léo Pétrot Martim Neto Marc Aguado Aleix Febas Germán Valera Rafa Mir

FC Barcelona vs Elche: Fecha y hoarrio para ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

El FC Barcelona recibe al Elche en la Jornada 11 de LaLiga, partido programado para jugarse el domingo 2 de noviembre de 2025.

A las 11:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido FC Barcelona vs Elche, en la continuación de la Jornada 11 de LaLiga.

FC Barcelona vs Elche: Canal para ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Elche, el domingo 2 de noviembre.

Partido: FC Barcelona vs Elche

Fase: Jornada 11 de LaLiga

Fecha: Domingo 2 de nociembre de 2025

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Montjuic

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Elche a la Jornada 11 de LaLiga?

El FC Barcelona perdió 1-2 en la cancha del Real Madrid en la Jornada 10 de LaLiga, una derrota en el Clásico del futbol español que dolió a los culés.

Con 22 puntos, el FC Barcelona ocupa el segundo lugar de LaLiga, pero se ha rezagado varios puntos del líder, el Real Madrid.

Elche, rival del FC Barcelona en la Jornada 11 de LaLiga, perdió 0-1 en su anterior partido, así que con 14 puntos ocupa el lugar 8 de la tabla general de LaLiga.