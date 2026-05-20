Los Pumas están a dos partidos de alcanzar la gloria y romper una sequía de más de 15 años sin títulos en la Liga MX.

El equipo universitario, que no se corona desde el Clausura 2011, busca su octava estrella bajo la dirección de Efraín Juárez.

Para lograrlo, deberá imponerse en el marcador global ante Cruz Azul, aprovechar el cierre en casa en el Estadio Olímpico Universitario y contar con el respaldo de su afición, que agotó los boletos para la final.

¿Qué necesita Pumas para lograr su octavo título en la Liga MX?

Efraín Juárez tiene la oportunidad de escribir su nombre en la historia de Pumas y darle la ansiada octava estrella al Club Universidad Nacional que ha añorado durante varios años.

Para lograrlo, Efraín Juárez y Pumas necesitan hacer lo siguiente para coronarse en la Liga MX ante Cruz Azul:

Ganar en el marcador global: Pumas debe ganar en Ciudad Universitaria para salir con el título número 8 de su historia. Posición en la tabla un factor clave: el hecho de que Pumas cierre en casa ante Cruz Azul es un punto a su favor, pues la serie se cerrará en el Estadio Olímpico Universitario y una victoria en el recinto será de gran ayuda. El apoyo de su afición: los Pumas agotaron rápidamente los boletos para el partido de vuelta en Ciudad Universitaria, por lo que buscarán convertir su estadio en una fortaleza para asegurar su primer título desde el Clausura 2011 cuando derrotaron a Monarcas Morelia.

Final Liga MX 2026: ¿Qué necesita Pumas para ganar su título 8? (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cuándo es la final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Pumas y Cruz Azul disputarán la final del Clausura 2026 de la Liga MX el próximo jueves 21 de mayo como parte de la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El juego de vuelta será en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo donde Cruz Azul o Pumas saldrán con un nuevo título.