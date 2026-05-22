Pumas vs Cruz Azul se juegan el título de la Liga MX en la Final del Clausura 2026. Domingo 24 de mayo; 19 horas por Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX y YouTube.

Partido: Pumas vs Cruz Azul

Fase: Vuelta de la Final de Liga MX

Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX y YouTube

Cruz Azul eliminó a Chivas en la semifinal de la Liguilla (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas vs Cruz Azul: Hora para ver la Final de vuelta de la Liga MX

A las 19 horas está programado el partido Pumas vs Cruz Azul en la Final de la Liga MX.

Pumas vs Cruz Azul: Canal para ver la Final de vuelta de la Liga MX

Las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX y YouTube transmitirán el partido Pumas vs Cruz Azul.

Partido: Pumas vs Cruz Azul

Fase: Vuelta de la Final de Liga MX

Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX y YouTube

Pumas hace historia y califica a la final de la Liga MX (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cómo quedaron Cruz Azul vs Pumas en la Final de ida de la Liga MX?

Cruz Azul vs Pumas empataron sin goles en la Final de ida de la Liga MX, el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En la Final de la Liga MX, la posición de los equipos en el torneo regular no es criterio de desempate para encontrar al campeón.

Pumas y Cruz Azul necesitan ganar en tiempo normal, tiempos extras o penaltis para sumar el título a su historia.