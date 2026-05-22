Pumas vs Cruz Azul se juegan el título de la Liga MX en la Final del Clausura 2026. Domingo 24 de mayo; 19 horas por Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: Pumas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta de la Final de Liga MX
- Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX y YouTube
Pumas vs Cruz Azul: Hora para ver la Final de vuelta de la Liga MX
A las 19 horas está programado el partido Pumas vs Cruz Azul en la Final de la Liga MX.
Pumas vs Cruz Azul: Canal para ver la Final de vuelta de la Liga MX
Las señales de Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX y YouTube transmitirán el partido Pumas vs Cruz Azul.
Deportes
Boletos Pumas vs Cruz Azul: Precio y cómo comprar entradas para la Final en el Estadio Ciudad Universitaria
Deportes
Pumas vs Cruz Azul: Días y horarios de la Final de la Liga MX
Deportes
Reventa para la final Pumas vs Cruz Azul supera los 267 mil pesos
Deportes
Final Liga MX 2026: ¿Qué necesita Pumas para ganar su título 8?
Deportes
Final Liga MX 2026: ¿Cuántas finales ha ganado Pumas como local?
Deportes
Pumas vs Cruz Azul: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la Final de la Liga MX?
- Partido: Pumas vs Cruz Azul
- Fase: Vuelta de la Final de Liga MX
- Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN, ViX y YouTube
¿Cómo quedaron Cruz Azul vs Pumas en la Final de ida de la Liga MX?
Cruz Azul vs Pumas empataron sin goles en la Final de ida de la Liga MX, el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.
En la Final de la Liga MX, la posición de los equipos en el torneo regular no es criterio de desempate para encontrar al campeón.
Pumas y Cruz Azul necesitan ganar en tiempo normal, tiempos extras o penaltis para sumar el título a su historia.