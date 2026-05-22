Cruz Azul vs Pumas comenzaron la actividad de la final de la Liga MX con empate 0-0 entre ambas escuadras.

Cruz Azul y Pumas dieron un partido para el olvido, por lo que todo se definirá en el Estadio Olímpico Universitario en el que ambos equipos tendrán que mejorar si quieren llevarse el campeonato.

Marcador: Cruz Azul 0-0 Pumas.

Cruz Azul vs Pumas: así fue el partido de ida de la final de la Liga MX

En el partido Cruz Azul vs Pumas de la final de ida de la Liga MX, los felinos empataron contra los cementeros en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Pumas toma ventaja ante Cruz Azul en la ida de semifinales. (--MexSport Agency-- / --MexSport Agency--)

¿Qué sigue para Cruz Azul y Pumas en la Liga MX?

Pumas empató la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX luego de enfrentar a Cruz Azul, por lo que ahora tendrán que ganar en el Estadio Olímpico Universitario para coronarse.

Cruz Azul, por su parte, tendrá que prepararse para el partido de vuelta y tratar de tener un gran nivel para intentar competir por el título de la Liga MX contra Pumas.