Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la final del Clausura 2026 de la Liga MX luego de que ambos equipos superaran la fase de semifinales tras vencer a Pachuca y Chivas, respectivamente.

Los Pumas de Efraín Juárez eliminaron al Pachuca con un global de 1-1, logrando el pase a la final de la Liga MX por haber quedado en el primer lugar de la tabla general.

En tanto, el Cruz Azul de Joel Huiqui clasificaron a la final tras eliminar 4-3 en el global a Chivas, por lo que ahora ambos clubes buscarán el trofeo del Clausura 2026.

Pumas y Cruz Azul se enfrentan después de 45 años en una final

Pumas y Cruz Azul han disputado la final de la Liga MX en dos ocasiones con una victoria para cada uno, por lo que en el Clausura 2026 será la tercera vez que se vean las caras para obtener el campeonato del futbol mexicano.

La primera final de Pumas y Cruz Azul ocurrió en la temporada 1978-179 con victoria para La Máquina. El juego de ida terminó 0-0 y todo se decidió en el Estadio Banorte donde los celestes se impusieron por 2-0 para lograr el título.

Posteriormente, la temporada 1980-81 terminó con victoria para los universitarios. Primero, Cruz Azul sacó ventaja de 1-0 como local y en el partido de vuelta, los del Pedregal golearon 4-1 para remontar el encuentro y terminar con el trofeo de la Liga MX.

Pumas vs Cruz Azul: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la Final de la Liga MX? (Brandon / Brandon)

¿Cuándo será la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul?

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán por tercera vez en una final de Liga MX. El juego de ida será el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En tanto, el juego que definirá al campeón del Clausura 2026 se llevará a cabo el domingo 24 de mayo en Ciudad Universitaria.