Los Pumas están a 90 minutos de volver a ser campeones de la Liga MX y gracias al Arsenal, existe la ilusión entre la afición universitaria en que se logre el título tras 15 años de sequía.

Y es que en la reciente temporada 2025-2026, el Arsenal logró salir campeón de la Premier League y ahora 22 años después, los Pumas nuevamente están en la final de la Liga MX con el objetivo de salir campeones.

Pumas fue campeón hace 22 años igual que el Arsenal

La coincidencia que une al Arsenal con los Pumas nació hace 22 años cuando el club que construyó el DT Arsene Wenger se convirtió en una referencia histórica en la Premier League, ya que demostró un estilo de juego único.

Lo mismo pasó con los Pumas de Hugo Sánchez, quien volvió a Ciudad Universitaria para levantar el proyecto y acabar con la larga sequía de campeonatos e incluso logrando el bicampeonato en 2004.

Ahora en la actualidad, tanto Arsenal como Pumas recurrieron a exfiguras de sus clubes como Mikel Arteta y Efraín Juárez para reencontrar la identidad ganadora y tradicional del equipo.

¿Señal para Pumas? La coincidencia con Arsenal que emociona a la afición. (quinto partido)

¿A qué hora será el partido Pumas vs Cruz Azul?

Pumas enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 24 de mayo y los universitarios buscarán romper la sequía para salir campeones.

El partido Pumas vs Cruz Azul se jugará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.