Pumas vs Chivas se enfrentan en la Jornada 12 de la Liga MX; te detallamos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido, que se juega el domingo 5 de octubre.

Chivas recuperó el camino triunfal y buscará confirmarlo contra un presionado Pumas, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Pumas vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Pumas se juega mucho de su futuro en el Apertura 2025 de la Liga MX, así que el pronóstico es que ganará 2-1 a Chivas, para tomar un respiro rumbo a la recta final del torneo.

Pumas vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Con la urgencia de ganar los tres puntos, Pumas saltará con esta posible alineación ante Chivas en la Jornada 12 de la Liga MX.

Keylor Navas Pablo Bennevendo Nathan Silva Ángel Azuaje Alvaro Ángulo José Luis Caicedo Adalberto Carrasquilla Santiago Trigos Pedro Vite Jorge Ruvalcaba Alan Medina

Chivas pondrá esta posible alineación en el partido contra Pumas, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Raúl Rangel Richard Ledezma José Castillo Diego Campillo Bryan González Luis Romo Fernando González Omar Govea Efraín Álvarez Santiago Sandogal Armando González

Pumas vs Chivas: Hora y canal para ver el inicio de la Jornada 12 de la Liga MX

El domingo 5 de octubre se enfrentan Pumas vs Chivas, como parte de la Jornada 12 de la Liga MX, a partir de las 19 horas.

Las señales del Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Pumas vs Chivas, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Partido: Pumas vs Chivas

Fase: Jornada 12 de la Liga MX

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo van Pumas y Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 12?

Pumas perdió 1-4 con América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en la Jornada 11 de la Liga MX.

Con 13 puntos, Pumas ocupa el décimo lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente a las Chivas.

Chivas llegó a 14 puntos en el noveno lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que está de lleno en la pelea por la calificación.

En la Jornada 11 de la Liga MX, Chivas sumó tres puntos venciendo 2-0 a Puebla, una victoria importante para el Rebaño de Gabriel Milito.