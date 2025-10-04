Isaac del Toro regresa a la bicicleta para enfrentar la Coppa Agostoni 2025; te decimos cuándo y cómo ver al ciclista mexicano.

Después de ganas el Giro dell’Emilia 2025, Isaac del Toro volverá a la bicicleta en busca de otro triunfo, en la Coppa Agostoni 2025.

¿Cuándo ver a Isaac del Toro en la Copa Agostoni 2025?

Isaac del Toro, ciclista mexicano del UAE Team Emirates, competirá el domingo 5 de octubre en la Coppa Agostoni 2025.

Tras ganar el Giro dell’Emilia 2025, Isaac del Toro competirá en el Grande Trittico Lombardo, una serie de tres clásicas italianas que forman parte del calendario UCI ProSeries y Europe Tour.

¿Cómo ver a Isaac del Toro en la Copa Agostoni 2025?

El domingo 5 de octubre, Issac del Toro estará en la Coppa Agostoni 2025, con inicio y meta en la localidad de Lissone.

La plataforma Claro Sports transmitirá la Copa Agostoni 2025, con Isaac del Toro como protagonista.

Evento: Coppa Agostoni 2025

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 7:40 horas, tiempo del centro de México

Sede: Lissone

Transmisión: Claro Sports

Recorrido de la Coppa Agostoni 2025 que correrá Isaac del Toro

El recorrido de la Coppa Agostoni 2025 que protagonizará Isaac del Toro, será de 166.7 kilómetros divididos en cuatro vueltas a un circuito en la localidad de Lissone,

Isaac del Toro y el resto de los ciclistas que competirán en la Coppa Agostoni 2025, afrontarán tres ascensos en una jornada de gran intensidad.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Giro dell’Emilia 2025?

El Giro dell’Emilia 2025 que ganó Isaac del Toro, tuvo un recorrido de casi 200 kilómetros desde Mirandola, en Módena, hasta la meta pactada en Bolonia, a donde llegó en primer lugar el mexicano.

El Giro dell’Emilia 2025 inició con un ritmo controlado por los participantes, lo que permitió una fuga nada amenazante para los favoritos como Isaac del Toro.

En la ascensión decisiva a San Luca, se formó un grupo de élite integrado por Isaac del Toro, Adam Yates, Tom Pidcock, Lenny Martinez, Richard Carapaz, entre otros ciclistas.

Al final, Isaac del Toro dejó atrás a Tom Pidcock, quien culminó segundo del Giro dell’Emilia 2025. Lenny Martinez completó el podio del Giro dell’Emilia 2025.

¿Qué vendra después de la Coppa Agostoni 2025 para Isaac del Toro?

Isaac del Toro seguirá en actividad el lunes 6 de octubre, cuando tomará la salida en la histórica Coppa Bernocchi, a la que espera llegar tras ganar la Coppa Agostoni 2025.

Después, Isaac del Toro encarará los Tres Valles Varesinos, una de las clásicas más prestigiosas de Lombardía, el martes 7 de octubre.