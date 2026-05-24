Pumas vs Cruz Azul juegan la final de vuelta de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario, con los felinos jugando como locales, rol en el que nunca han perdido un partido de este tipo en su historia.

Ocho triunfos y seis empates suma Pumas en partidos de final jugando como local. Ante Cruz Azul necesita ganar.

Resultados de Pumas como local en partidos de final:

1976-77: Pumas 1-0 Leones Negros 1977-78: Pumas 1-1 Tigres 1978-79: Pumas 0-0 Cruz Azul 1980-81: Pumas 4-1 Cruz Azul 1984-85: Pumas 0-0 América 1987-88: Pumas 1-0 América 1990-91: Pumas 1-0 América Apertura 2004: Pumas 2-1 Rayados Clausura 2004: Pumas 0-0 Chivas Apertura 2007: Pumas 0-0 Atlante Clausura 2009: Pumas 1-0 Pachuca Clausura 2011: Pumas 2-1 Morelia Apertura 2015: Pumas 4-1 Tigres Guardianes 2020: Pumas 1-1 León

Los 8 partidos que ha ganado Pumas como local en partido de final del futbol mexicano

Entre los 8 partidos que Pumas ha ganado como local en una final, está el 4-1 que le asestó a Cruz Azul para ganar el título de las temporada 1980-81.

Estos son los partidos que Pumas ha ganado como local en finales del futbol mexicano, la primera ante Leones Negros fue en el Estadio Azteca, debido a una huelga en la UNAM.

1976-77: Pumas 1-0 Leones Negros 1980-81: Pumas 4-1 Cruz Azul 1987-88: Pumas 1-0 América 1990-91: Pumas 1-0 América Apertura 2004: Pumas 2-1 Rayados Clausura 2009: Pumas 1-0 Pachuca Clausura 2011: Pumas 2-1 Morelia Apertura 2015: Pumas 4-1 Tigres

Pumas busca su octavo título en Liga MX (Adrian Macias / MEXSPORT)

Los 6 partidos que ha empatado Pumas como local en partido de final del futbol mexicano

Cruz Azul también aparece en la lista de partidos empatados por Pumas en partidos de final del futbol mexicano.

Estos son los resultados de empate de Pumas en partidos de final como local: