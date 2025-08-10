La Jornada 6 de la Liga MX Femenil enfrenta al América Femenil vs Puebla; te decimos la fecha, horario y canal para ver el partido de las Águilas.

América Femenil es la escuadra dueña del liderato de la Liga MX Femenil, así que busca otra victoria en la Jornada 6 del Apertura 2025 a Puebla.

América Femenil vs Puebla: Fecha para ver a las Águilas en la Liga MX Femenil

El miércoles 13 de agosto se miden América femenil vs Puebla en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

América Femenil vs Puebla: Horario para ver a las Águilas en la Liga MX Femenil

El América Femenil vs Puebla se jugará el miércoles 13 de agosto a las 19 horas, tiempo del centro de México.

América Femenil vs Puebla: ¿Dónde ver a las Águilas en la Liga MX Femenil?

El Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido América Femenil vs Puebla, el miércoles 13 de agosto a las 19 horas.

Partido: América Femenil vs Puebla

Fase: Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Fecha: Miércoles 13 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega América femenil a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil vs Puebla?

De cara a la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, el América Femenil llega como líder de la competencia con 15 puntos.

En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, América logró una goleada de 4-0 sobre Necaxa, confirmando que es una de las escuadras favoritas para ganar el campeonato.

Ante Puebla, América Femenil es claro favorito para sumar otros tres puntos y continuar en la cima de la competencia.

Así llega Puebla a la Jornada 6 de la Liga MX vs América Femenil

Puebla, rival del América Femenil en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, buscará dar la sorpresa y arrebatarle al menos un punto a las Águilas.

En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Puebla perdió 1-2 con Pumas para seguir sin puntos en el fondo de la tabla general, posición que buscará mejorar ante América Femenil.