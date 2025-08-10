La Jornada 6 de la Liga MX Femenil enfrenta a Mazatlán vs Pumas; te decimos día, hora y canal para ver a las felinas.

Mazatlán vs Pumas es unos de los partidos con los que cierra la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Mazatlán vs Pumas: Día para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Mazatlán vs Pumas juegan el miércoles 13 de agosto en la continuación de la Liga MX Femenil, como parte de la Jornada 6 del Apertura 2025.

Mazatlán vs Pumas: Hora para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Mazatlán vs Pumas se miden en la Liga MX Femenil, en partido que inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Mazatlán vs Pumas: Canal para ver el partido de la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

La señal de Tubi transmitirá el partido Mazatlán vs Pumas, en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil.

Partido: Mazatlán vs Pumas

Fase: Jornada 6 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 13 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Encanto

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Pumas al partido vs Mazatlán en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil?

Pumas se mantienen en los primeros lugares de la Liga MX Femenil, de cara a su partido contra Mazatlán, en la Jornada 6.

En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Pumas venció 2-1 a Puebla para confirmar su poderío en la competencia.

Con ese triunfo, Pumas llegó a 13 puntos y se mantiene como escuadra invicta, gracias a sus cuatro victorias y un empate.

¿Cómo va Mazatlán en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Mazatlán, rival de Pumas en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, no suma puntos en la tabla general de la competencia, en un terrible arranque.

En la Jornada 5 de la Liga MX Femenil, Mazatlán cayó 0-5 con Rayadas, por lo que llega como clara víctima de Pumas, que intentará ganar con holgura para mejorar su diferencia de goles en la competencia.