Está todo listo para la Final del torneo Apertura 2025. Toluca y Tigres se verían las caras; los Diablos en busca de convertirse en bicampeones del futbol mexicano, mientras que la U de Nuevo León buscará alcanzar su noveno campeonato del futbol mexicano.

Ambos equipos llegan a esta Final como los mejores clubes de la fase regular toda vez que terminaron ubicados como primero y segundo lugar de la clasificación general respectivamente, lo que habla de la regularidad que tuvieron tanto Toluca como Tigres a lo largo del semestre.

Cabe mencionar que esta es una Final inédita toda vez que nunca se habían visto las caras Toluca y Tigres en una definición por el título, lo que suma otra particularidad al enfrentamiento que sostendrán los Diablos Rojos ante la escuadra regiomontana.

Pronósticos de Toluca vs Tigres en la Final de la Liga MX

Los pronósticos dan como favorito a Toluca sobre Tigres; la localía para el juego de Vuelta y haber sido primer lugar de la clasificación general, colocan a los Choriceros con ventaja para encarar la Final de la Liga MX.

Pese a lo que dictan los pronósticos, Tigres no tiene una marcada desventaja en las tendencias, por lo que ante Toluca se espera que sea una Final de la Liga MX cerrada y sumamente disputada desde el primer partido.

📹 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑰𝒅𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂... pic.twitter.com/aLkFpFlqs8 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 10, 2025

Escenarios de Toluca vs Tigres

A diferencia de las anteriores fases de esta Liguilla, la posición en la tabla general ya no cuenta como criterio de desempate. Dicho esto, los escenarios para que Toluca y Tigres definan al campeón son claros.

Ganar en el marcador global a lo largo de los 180 minutos o bien irse al alargue para romper con un posible empate y unos eventuales penales son los escenarios bajo los cuales la Final de Toluca vs Tigres se resolverá.

¿Cuándo se jugará la Final de la Liga MX entre Toluca y Tigres?

La Final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre en su partido de Ida, mientras que la Vuelta tendrá lugar el próximo domingo 14 de diciembre.

Partido: Tigres vs Toluca

Fecha: 11 de diciembre

Hora: 20:00 hrs (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Universitario de Nuevo León

Transmisión: Azteca 7

Partido: Toluca vs Tigres