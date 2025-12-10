Quedó definida la final del Apertura 2025, Toluca y Tigres se enfrentarán por primera vez en una serie por el título de la Liga MX y aquí haremos un repaso de los momentos más memorables de esta rivalidad.

Pero antes veamos cómo fue que estos dos equipos llegaron a la final, tanto Toluca como Tigres fueron los mejores equipos de la temporada regular ya que quedaron en el primer y segundo lugar de la tabla general.

Los escarlatas eliminaron a Juárez y a Rayados en cuartos de final y semifinales, respectivamente, en ambas instancias avanzó por mejor posición en la tabla general mientras que los felinos golearon 5-3 a Xolos en cuartos y en semis empató 2-2 con Cruz Azul, pero al quedar mejor posicionado avanzó a la instancia final.

La historia de la rivalidad entre Toluca y Tigres: momentos memorables

Ya revivimos el camino tanto de Toluca como de Tigres rumbo a la gran final de la Liga MX ahora veamos algunos de los mejores momentos que ambos equipos han protagonizado en la historia de esta rivalidad.

Aunque nunca habían llegado juntos a la final, el historial de partidos inclina la balanza hacia el cuadro felino quien tiene amplio dominio sobre los Diablos en instancia de liguilla ya que ha ganado 5 de los 7 enfrentamientos que han protagonizado en eliminación directa.

Entre los enfrentamientos más recordados entre estos dos equipos encontramos el del Apertura 2015 donde tanto Nahuel Guzmán como Toño Rodríguez fueron figura con atajadas que salvaron a sus equipos y a la postre, los felinos fueron campeones.

Paulinho y Nico dieron sus sensaciones previo a la Final de Ida. ⚽️



Los jugadores del @TolucaFC se mostraron motivados por disputar una nueva final con los Diablos. 🔥

Toda la nota 👉 https://t.co/2ZWg2urHwA#LaFiestaDeLaAfición #LaFinalDeLaAfición pic.twitter.com/kbHFBRr9VA — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 10, 2025

Antecedentes en liguilla:

Tigres 4-3 Toluca | Cuartos de final | Clausura 2003 |

4-3 Toluca | Cuartos de final | Clausura 2003 | Tigres 2-1 Toluca | Semifinales | Apertura 2003 |

2-1 Toluca | Semifinales | Apertura 2003 | Tigres 0-0 Toluca | Semifinales | Apertura 2014 |

Toluca 0-2 Tigres | Semifinales | Apertura 2015 |

| Semifinales | Apertura 2015 | Tigres 2-1 Toluca | Repechaje | Guard1anes 2020 |

2-1 Toluca | Repechaje | Guard1anes 2020 | Toluca 4-5 Tigres | Cuartos de final | Clausura 2023 |

| Cuartos de final | Clausura 2023 | Toluca 4-1 Tigres | Semifinales | Clausura 2025 |

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres?

Este fin de semana conoceremos al nuevo campeón de la Liga MX mismo que saldrá de la serie entre Toluca y Tigres, la final más justa si revisamos los números de ambos equipos en la temporada regular.

El encuentro de ida se disputará el jueves 11 de enero a las 8pm, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario y podrá ser vista a través del Canal 7.

Mientras que la vuelta se jugará el domingo 14 de diciembre a las 7pm, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez y será televisado tanto en el Canal 5 como en el Canal 7.