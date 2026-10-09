América presentó su jersey conmemorativo por su 110 aniversario, una indumentaria especial que recupera elementos históricos de las Águilas.

La nueva camiseta será estrenada este sábado 10 de octubre, cuando el conjunto azulcrema enfrente a Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte.

América inspiró su nuevo jersey en la década de los años 70

La camiseta del América, diseñada por Adidas, apuesta por un estilo retro inspirado en los uniformes que utilizó la institución durante la década de los años 70. El color crema es el protagonista, acompañado por detalles en azul marino en el cuello y los puños, una combinación que evoca una de las épocas más representativas del americanismo.

Uno de los elementos más destacados es el regreso del escudo histórico del club, con las letras C y A sobre una representación del continente americano. Además, incorpora el logotipo Trefoil de Adidas, característico de la línea Originals y de sus diseños inspirados en la moda deportiva clásica.

América estrenará nuevo jersey ante Rayados para celebrar su 110 aniversario. (@ClubAmerica)

La elección del color también tiene un significado especial para la institución, pues recuerda la temporada 1970-71, cuando el América conquistó el campeonato de Liga en la primera Liguilla de la historia del futbol mexicano.

Santiago Baños resalta la historia del América que va más allá de los títulos

Santiago Baños, presidente deportivo del América, destacó la importancia de esta celebración y aseguró que la historia de las Águilas representa una motivación para continuar cosechando éxitos.

“Este aniversario nos inspira a ir más allá de lo que hemos logrado, buscar la grandeza del América de manera permanente en todos los sentidos, siempre de la mano de nuestros aficionados”, expresó.