Raúl Gutiérrez, técnico de Cruz Azul, confesó que el equipo va a pelear por ser campeón.

Cruz Azul ya superó la fase de reclasificación, se colocó en los cuartos de final y no para ahí, Raúl Gutiérrez dijo que van por el campeonato.

“ Vamos a pelear por el campeonato” , advirtió el ‘Potro’ Gutiérrez.

De hecho el técnico considera que la Máquina es un equipo al que los rivales no se quieren enfrentar en la fase final de la Liga MX.

“Creo que Cruz Azul siempre es un equipo que impone en liguilla ”, señaló tras la victoria.

Cruz Azul ganó 1-0 a Club León en el juego de reclasificación del Apertura 2022.

Raúl Gutiérrez logró que los cementeros sean el sexto equipo clasificado a los cuartos de final de este torneo.

Raúl Gutiérrez no piensa en su contrato en Cruz Azul

Raúl Gutiérrez llegó a la dirección técnica de Cruz Azul de manera interina y tras siete partidos dirigidos logró que el equipo entrara a la reclasificación.

Ahora, ‘El Potro’ Gutiérrez ya logró que el equipo se coloque en los cuartos de final del Apertura 2022, sin embargo, su futuro se decidirá al final del torneo y él no piensa en quedarse, de momento está enfocado en el siguiente partido.

“Voy paso a paso, cuando tenga que rendir cuentas a todos mis directivos, negociaremos esa parte”, comentó cuando se le cuestionó si creía que ya ganó ser el técnico oficial de Cruz Azul.

Raúl Gutiérrez se dijo satisfecho por lo que ha conseguido al frente de la Máquina.

“Estoy contento, no me he detenido en pensar (mi renovación) estoy tratando de disfrutar todo esto”, compartió.

“Tengo un grupo de jugadores que se han comprometido y eso me tiene feliz, lo que venga después es el resultado de lo que estamos haciendo”, sentenció el técnico mexicano.

