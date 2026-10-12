Raúl Erasto Gutiérrez Jacobo, conocido como el “Potro” Gutiérrez, es un exfutbolista y director técnico mexicano que actualmente dirige a Cruz Azul Femenil, equipo al que llegó en agosto de 2026. Antes de asumir este cargo, estuvo al frente del primer equipo varonil de La Máquina y construyó una trayectoria como entrenador de selecciones juveniles y clubes nacionales e internacionales.

En octubre de 2026, el entrenador volvió a ser noticia después de participar en los festejos por el 110 aniversario del Club América, donde apareció con una camiseta azulcrema. El hecho generó críticas entre aficionados de Cruz Azul, por lo que Gutiérrez ofreció una disculpa pública y reconoció que no dimensionó el impacto de sus acciones en su actual equipo.

¿Quién es Raúl “Potro” Gutiérrez?

Raúl Gutiérrez es un exdefensor mexicano que destacó como futbolista en equipos como Atlante y América. Sin embargo, su reconocimiento también está ligado a su carrera como entrenador, especialmente por conducir a la Selección Mexicana Sub-17 al campeonato mundial de 2011, luego de vencer a Uruguay en la final disputada en México.

Como director técnico, ha trabajado con distintas categorías juveniles de la Selección Mexicana y ha dirigido equipos como Atlante, Potros UAEM, Real España de Honduras, Correcaminos de la UAT y Cruz Azul. Su trayectoria incluye títulos como jugador y entrenador, además de experiencia en el desarrollo de futbolistas jóvenes.

¿Qué edad tiene Raúl Gutiérrez?

Raúl Erasto Gutiérrez Jacobo nació el 16 de octubre de 1966 en la Ciudad de México. Al 12 de octubre de 2026 tiene 59 años y cumplirá 60 el próximo 16 de octubre.

¿Raúl Gutiérrez tiene pareja?

Raúl “Potro” Gutiérrez mantiene su vida sentimental en privado, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Gutiérrez?

Por haber nacido el 16 de octubre, Raúl Gutiérrez es Libra, signo zodiacal que corresponde al elemento Aire. Dentro de la astrología, Libra se relaciona tradicionalmente con la búsqueda del equilibrio, la diplomacia y las relaciones interpersonales.

¿Raúl Gutiérrez tiene hijos?

No hay información pública verificada suficiente para confirmar si Raúl “Potro” Gutiérrez tiene hijos. Las fuentes biográficas y deportivas consultadas se concentran principalmente en su carrera profesional y no ofrecen datos concluyentes sobre este aspecto de su vida familiar.

¿Qué estudió Raúl Gutiérrez?

Antes de consolidarse en el futbol profesional, Raúl Gutiérrez se formó como maestro normalista, preparación que le proporcionó herramientas vinculadas con la enseñanza y que se ha mencionado al hablar de su trabajo con futbolistas jóvenes.

¿En qué ha trabajado Raúl “Potro” Gutiérrez?

Raúl Gutiérrez comenzó su carrera como futbolista profesional y, tras retirarse, se dedicó a la dirección técnica. Su experiencia abarca clubes de la Liga MX, equipos de divisiones inferiores, selecciones nacionales juveniles y una etapa en el futbol hondureño.

Como futbolista:

Potros Neza: inició su trayectoria profesional en Segunda División.

Atlante: debutó en Primera División y formó parte del equipo campeón de la temporada 1992-1993.

Club América: jugó entre 1994 y 2001, etapa en la que se desempeñó como defensor.

Club León: fue uno de los equipos de su etapa final como futbolista.

Como director técnico: