Chelsea se embolsó 125 millones de dólares luego de conquistar el Mundial de Clubes 2025, pero no todo el dinero fue para los jugadores, una parte fue entregada a la familia de Diogo Jota y André Silva.

Los futbolistas lusos perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico en julio pasado y sus familias quedaron destrozadas.

Rivales en la cancha, colegas fuera de esta. Los jugadores del Chelsea tuvieron un emotivo gesto con la familia de Diogo Jota y André Silva, pues les donaron 15 millones de dólares, parte del bono que consiguieron tras conquistar el Mundial de Clubes 2025.

Cada jugador del Chelsea cedió 500 mil dólares del premio por conquistar la pasada edición del Mundial de Clubes.

El conmovedor gesto llegó de uno de los grandes rivales del Liverpool de la Premier League, último equipo de Diogo Jota.

Liverpool regresó a Anfield y la afición homenajeó a Diogo Jota

Inició la temporada 2025-26 de la Premier League y Anfield volvió a abrir sus puertas para el duelo del Liverpool ante el Bournemouth. El escenario fue espectacular, el ‘You’ll never walk alone’ resonó en el mítico recinto y el momento más emotivo llegó con un impresionante mosaico de Diogo Jota en las gradas.

Las iniciales de Diogo Jota y el dorsal 20 aparecieron en las gradas, la afición entonó el ‘You’ll never walk alone’, los jugadores del Liverpool se abrazaron en la cancha.

La postal fue tremendamente emotiva y algunos futbolistas, como a Mohamed Salah, les fue imposible contener el llanto.

Diogo Jota jugó con los Reds desde el 2020, el delantero fue clave para la conquista la la Premier League en la temporada pasada, la FA Cup del 2002 y la Copa de la Liga del 2022 y 2024.