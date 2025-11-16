La Selección Mexicana empató 0-0 en su partido de preparación contra Uruguay en Torreón, pero a pesar de ello la afición abucheó, insultó al Tala Rangel y hasta corearon “Fuera Vasco”, algo que no fue del agrado de Raúl Jiménez.

Y es que, desde el inicio del partido la afición de la Selección Mexicana abucheó a Raúl Rangel cada que tocaba el balón porque la gran mayoría quería que Carlos Acevedo fuera el titular en Torreón.

Además, en un momento los aficionados realizaron el grito homofóbico contra el Tala Rangel y empezaron a pedir la salida de Javier Aguirre, algo que generó tristeza a Raúl Jiménez y probablemente a todos los jugadores del Tri.

Raúl Jiménez explota contra afición de la Selección Mexicana en Torreón: “Tal vez por eso nos llevan a Estados Unidos”

En entrevista con David Medrano para Azteca Deportes, Raúl Jiménez mostró su descontento con el comportamiento de la afición de la Selección Mexicana que se dio cita en Torreón para el partido contra Uruguay.

“Lo que da tristeza es jugar de local y te abucheen, que ‘Fuera Vasco”’ que le griten ‘put0’ al portero, eso es lo que deja tristeza, pero así es esto, tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos”, declaró Raúl Jiménez tras el juego de la Selección Mexicana.

Además, el delantero del Fulham aseguró que quedó demostrado que el Tri puede competirle al tú por tú a este tipo de rivales con los que se podría cruzar en la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana? Precisamente su siguiente partido será en Estados Unidos

Luego del encuentro contra Uruguay en el Territorio Santos Modelo de Torreón, la Selección Mexicana viajará a Estados Unidos, en específico al San Antonio, Texas para enfrentarse a Paraguay.

Será en el Alamodome que la Selección Mexicana de Johan Vázquez, Gilberto Mora, Raúl Jiménez y compañía tengan su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA contra el cuadro guaraní.

En su primer partido de preparación de este parón, Paraguay cayó 2-1 contra Estados Unidos en un encuentro que se vio opacado por una bronca que se armó entre los futbolistas en los minutos finales.