Arrancó la fecha FIFA de noviembre, la última del año, y México enfrentará a Uruguay como parte de un partido amistoso que se llevará a cabo en el Estadio TSM Corona, casa de Santos Laguna, con cara al Mundial 2026.

Al ser uno de los países anfitriones del Mundial 2026, el Tri aseguró su boleto al torneo por lo que no tuvo que participar en las eliminatorias y en este tiempo solo ha pactado amistosos con rivales tanto de Sudamérica como Europa.

En esta ocasión recibirán en casa a los dirigidos por Marcelo Bielsa, quienes también ya se ganaron su lugar para la próxima Copa del Mundo, por lo que también les servirá de preparación este choque.

El partido dio inicio a las 7pm, tiempo del Centro de México.

México vs Uruguay: Se fueron los primeros 20 minutos

Llegamos al minuto 20 del partido y el marcador se mantiene 0-0, México ha tenido mayor posesión de balón pero no ha concretado las jugadas y en los tiros de larga distancia el balón pasa lejos del arco.

México vs Uruguay: Raúl Jiménez se pierde el primero

México se pierde la primera de peligro, la defensa charrúa se equivocó en la salida, Lozano recuperó y le pasó el balón a Raúl Jiménez quien se tardó en pegarle y Mele achicó la jugada.

México vs Uruguay: Inicia el partido en Torreón

Ya rueda el balón en el Estadio TSM Corona, México se mide a Uruguay en su primer partido de esta Fecha FIFA.

México vs Uruguay: Alineaciones del partido

Alineación de México:

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo

Medios: Marcel Ruíz, Edson Álvarez, Erick Sánchez

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Hirving Lozano

¡Los elegidos para arrancar esta noche! 👏



Esta es la alineación de hoy para enfrentar a Uruguay. ¡Equipazo! ¿No, @Corona_Futbol? 😎#SomosMéxico 🇲🇽



*Publicidad para México* pic.twitter.com/s67p6Swv1t — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 16, 2025

Alineación de Uruguay:

Portero: Santiago Mele

Defensas: Guillermo Varela, José María Giménez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez

Medios: Emiliano Martínez, Rodrigo Betancur, Rodrigo Salazar

Delanteros: Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Juan Manuel Sanabria