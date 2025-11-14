¡Tremenda sorpresa en el México vs Argentina del Mundial Sub 17! Santiago López pasó de villano a héroe. Tras una extraordinaria ronda de penaltis, la Selección Mexicana venció a la Albiceleste y tomó el boleto a los octavos de final de la justa juvenil.

Santiago López cometió un grave error para el 2-2 en el México vs Argentina, pero se redimió en la tanda de penaltis. Tomó el papel de héroe al atajar un penal y cobrar el definitivo que significó el pase a octavos de final.

La Selección Mexicana ha ido de menos a más en el Mundial Sub-17, pues apenas alcanzó a clasificar a 16avos de final como uno de los mejores terceros y se presentó ante Argentina, quien sobra decir, era la favorita para clasificar.

Resumen y goles del México vs Argentina del Mundial Sub-17

El México vs Argentina del Mundial Sub-17 arrancó con el gol tempranero de Ramiro Tulian (8’), quien en jugada prefabricada, recibió el balón en las inmediaciones del área y con un disparo potente sorprendió a Santiago López.

Cuando parecía que Argentina tendría un triunfo de trámite, llegó la reacción bravía de la Selección Mexicana en la segunda mitad y con doblete de Luis Gamboa le dio la vuelta al marcador.

El canterano de Atlas empató el marcador al minuto 46 con un cabezazo certero, mientras que al 58, llegó el doblete con un remate en el área.

México tenía en sus manos el boleto a los octavos de final del Mundial Sub-17, pero los fantasmas ante Argentina aparecieron y al minuto 87’, el portero Santiago López tuvo un error en la salida que derivó en el gol de Fernando Closter.

Con el empate en el marcador, el partido tuvo que definirse desde los once pasos donde México firmó su clasificación a los octavos de final, instancia en la que Santiago López dejó el papel de villano para convertirse en héroe del Tri.

Santiago López fue el héroe de México Sub 17, cometió un error que le dio el empate a Argentina pero en la tanda de penales atajó uno y se atrevió a tirar el último para darnos la victoria🇲🇽❤️



pic.twitter.com/HuMOX2O40s — Roberto Haz (@tudimebeto) November 14, 2025

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana los octavos de final del Mundial Sub 17?

Luego de dar la sorpresa, vencer a Argentina y tomar el boleto a octavos de final del Mundial Sub-17, la Selección Mexicana tendrá otro reto mayúsculo: enfrentará a Portugal.

El encuentro México vs Portugal se disputará el martes 18 de noviembre en el Aspire Zone de Doha, Qatar.