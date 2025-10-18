Luego del parón internacional por la actividad de la Fecha FIFA, las ligas más importantes del mundo se reactivaron y Raúl Jiménez saltó a escena con el Fulham en el choque ante Arsenal, correspondiente a la Jornada 8 de la Premier League.

Luego de estar fuera de actividad por lesión, Raúl Jiménez volvió a escena como titular en el Fulham vs Arsenal. El delantero mexicano fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, pero no pudo pesar para evitar la caída de su club en casa.

Raúl Jiménez y el Fulham cayeron por la mínima diferencia ante Arsenal, que se mantiene en la primera posición de la tabla con 19 unidades.

Resumen y goles del triunfo de Arsenal sobre el Fulham de Raúl Jiménez

Con Raúl Jiménez como titular, Fulham recibió al Arsenal en el Craven Cottage. El duelo londinense fue para los Gunners, que tuvieron el control de la esférica, las llegadas más claras y por supuesto, el gol de la victoria.

El único gol del partido Fulham vs Arsenal llegó al minuto 58 con un remate en el área del delantero belga Leandro Trossard.

Fulham apenas registró nueve disparos y ninguno de estos fue con dirección a portería. La misión no era nada sencilla, pues los Gunners son la mejor defensiva del campeonato con apenas tres goles concedidos tras ocho jornadas de la temporada liguera.

Raúl Jiménez tuvo un partido muy discreto, sólo disparó una vez y su tiro fue bloqueado, perdió la posesión del esférico en 14 ocasiones y una precisión de pases del 44 por ciento. Sólo ganó cuatro de 11 duelos en suelo y uno de siete en aire.

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League?

Luego del revés ante Arsenal en el Craven Cottage, el Fulham de Raúl Jiménez seguirá su camino en la Premier League cuando visite St. James Park para medirse al Newcastle United en el marco de la Jornada 9 de la temporada 2025-26.