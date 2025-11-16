México enfrentó a Uruguay como parte de los partidos amistosos agendados para la Fecha FIFA de noviembre y después del partido Marcelo Bielsa se rindió ante Gilberto Mora, la joya mexicana que tuvo minutos en el juego.

Gilberto Mora entró de cambio al minuto 44 del partido, luego de que Hirving Lozano presentó molestias musculares que le impidieron continuar en el terreno de juego y fue él mismo quien pidió su cambio.

Pero fue en el segundo tiempo cuando el juvenil de Xolos brilló con su magia, llegando a ser de los pocos jugadores rescatables del encuentro situación que no pasó desapercibida por Bielsa quien lo llenó de elogios.

“No se nota pequeño o débil como parece”: Marcelo Bielsa se rinde ante Gilberto Mora tras el México vs Uruguay

Gilberto Mora es sin duda la gran sensación en el futbol mexicano, cada que se le requiere con la Selección Mexicana aparece y en el México vs Uruguay no pasó desapercibido ante los ojos de Marcelo Bielsa.

“No se nota que es tan joven, tan pequeño de estatura como es y tan, aparentemente, entre comillas, ‘débil’ como parece. Lo veo un jugador maduro en la forma de entender el futbol, juega un futbol simple, práctico e incisivo” expresó Bielsa en conferencia de prensa post partido.

Morita fue uno de los jugadores más destacados del encuentro e incluso protagonizó dos de las jugadas más sobresalientes del partido, incluida una falta y es que al minuto 57 recibió una fuerte plancha de Nahitan Nández.

"No se nota que sea tan joven, pequeño o débil como parece: lo veo maduro en su entendimiento del juego" ⚽🔥



Palabras de Marcelo Bielsa sobre Gilberto Mora tras el México 0-0 Uruguay



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/9CDEBg2DPT — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 16, 2025

El golazo que estuvo cerca de anotar Gilberto Mora en el México vs Uruguay

México empató sin goles ante Uruguay, a pesar del resultado hubo cosas y jugadores rescatables en el partido siendo Gilberto Mora uno de ellos, quien estuvo cerca de marcar un golazo que abriría el marcador.

Fue al minuto 67 del encuentro cuando Raúl Jiménez controló el balón de buena manera en el área chica y mandó una diagonal a Gilberto Mora, el juvenil de 17 años controló retrasado y remató de tres dedos.

¡MORITAAAA! El intento de gol (tiro a gol fallido) de Gilberto Mora (México) ante Uruguay; narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/k0jJ8ANXRh — lilboimx (@lilboimx) November 16, 2025

Desafortunadamente para el Tri y para el juvenil, el balón pasó rozando el palo derecho y no entró a la red pero da muestras de que cada vez se entiende mejor con sus compañeros y suma puntos de cara al Mundial 2026.