Sucedió una vez más. Vuelven a suspender a Luis Suárez en la MLS y se perderá un partido clave para las aspiraciones de Inter Miami por los play-offs debido a una conducta violenta, por lo que no estará presente en el tercer partido de la primer serie de esta instancia final.

El Comité Disciplinario de la MLS fue el que sancionó a Luis Suárez por una jugada donde el uruguayo pateó al defensa de Nashville, Andy Najar. De inicio, esa acción no fue sancionada, pero tras el análisis, vuelven a suspender al delantero uruguayo, quien representará una baja sensible para Inter Miami en los play-offs.

“El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido y multado con una cantidad no revelada bajo el Parámetro 3 del Comité Disciplinario al delantero de Inter Miami CF, Luis Suárez, por conducta violenta en el minuto 71 del partido de Inter Miami contra Nashville el 1 de noviembre”, compartieron desde el organismo del futbol estadounidense.

Inter Miami perdió la apelación al castigo de Luis Suárez

Ante la decisión tomada por el Comité Disciplinario de la MLS, Inter Miami se inconforme y presentó una apelación a fin de que le quitaran el castigo a Luis Suárez, cosa que a final de cuentas no consiguieron, por lo que el uruguayo deberá cumplir con su juego de suspensión.

Dicho esto, Luis Suárez deberá ver desde la tribuna el partido en donde Inter Miami se jugará la vida contra Nashville SC, rival contra el que perdieron por marcador de 2-1 el pasado fin de semana.

En estos momentos, la serie de primera ronda entre Inter Miami y Nashville se encuentra empatada a un juego, por lo que el ganador del partido final accederá a la siguiente fase.

Luis Suarez will be suspended for the final game of the MLS Cup Playoff Round One series against Nashville SC on Saturday, sources confirmed to ESPN's @lizzy_becherano. pic.twitter.com/bGzE6FMPIK — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2025

Luis Suárez y una nueva suspensión en Inter Miami

Es importante mencionar que este tipo de conductas de Luis Suárez en Inter Miami se han vuelto recurrentes y no es la primera vez que se va suspendido por una acción antideportiva.

Vale recordar lo acontecido tras la final de Concachampions que en Inter Miami perdieron contra Seattle Sounders en la que Luis Suárez agredió a un miembro del staff del equipo rival, lo que le valió una sanción de nueve partidos.

De tal forma, Luis Suárez volvió a dar un dolor de cabeza a Inter Miami, que tendrá que jugar a matar o morir sin su centro delantero estelar.