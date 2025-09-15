Sergio “Checo” Pérez regresará a la Fórmula 1 para la próxima temporada 2026 luego de que se ausentara un año debido a que Red Bull Racing le rescindió su contrato antes de tiempo.

Dicha situación provocó críticas hacia Checo Pérez, quien incluso fue señalado por Helmut Marko como el principal culpable de que Red Bull no consiguiera el título de constructores.

Ahora, fuera de la Fórmula 1, Checo Pérez ve como la escudería de Red Bull aumenta sus problemas en la competición, pues ni Max Verstappen ni sus compañeros Liam Lawson y Yuki Tsunoda han podido lograr los mejores puntos posibles para estar en lo más alto del campeonato.

Sumado a ello, Max Verstappen ha perdido terreno en su lucha por conseguir un nuevo título en la Fórmula 1, pues los de McLaren lucen dominantes en el campeonato 2025.

“Finalmente, cabrón”, Checo Pérez aplaude que estallen las críticas contra Red Bull

Tras las críticas que recibió Red Bull por dejar a Checo Pérez fuera del equipo, el expiloto Juan Pablo Montoya reveló en una entrevista con AS que el piloto mexicano le mandó mensaje expresando su satisfacción por la crisis que vive la escudería de la que antes era parte.

“Recibí un mensaje de Checo como a los dos de la mañana. Me dijo; ‘Finalmente cabrón’”, dijo Juan Pablo Montoya sobre el mensaje que le mandó Checo Pérez.

Cabe mencionar que Checo Pérez había dicho hace poco que en Red Bull estaban arrepentidos de haberlo dejado ir, pero el piloto mexicano aclaró que no volvería a la escudería por el mal trato que le dieron.

Checo Pérez llega a un nuevo proyecto con Cadillac que lo respalda

Ahora, para la temporada 2026, Checho Pérez no tendrá ese tipo de problemas con Cadillac, pues es un nuevo proyecto que lo respalda.

Además, vuelve a la Fórmula 1 con la tranquilidad de que las críticas y la presión dejará de estar sobre él.