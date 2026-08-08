San Luis vs Tijuana serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 9 de agosto a las 16 horas por Disney, ESPN y Youtube.

Partido: San Luis vs Tijuana

Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026

Horario: 16 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: Disney, ESPN y Youtube

San Luis Femenil es ligera favorita ante Tijuana en la Jornada 2 (@AtletiDeSLPFem)

San Luis vs Tijuana: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

San Luis vs Tijuana se enfrentarán el domingo 9 de agosto como parte del Apertura 2026.

San Luis vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA

A las 16 horas rodará el balón en el San Luis vs Tijuana en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.

San Luis vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?

El San Luis vs Tijuana será transmitido por las plataformas de Disney, ESPN y Youtube.