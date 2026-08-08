San Luis vs Tijuana serán las escuadras que cerrarán la actividad dominical de la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA. Juegan el 9 de agosto a las 16 horas por Disney, ESPN y Youtube.
- Partido: San Luis vs Tijuana
- Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: Disney, ESPN y Youtube
San Luis vs Tijuana: Fecha para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
San Luis vs Tijuana se enfrentarán el domingo 9 de agosto como parte del Apertura 2026.
San Luis vs Tijuana: Hora para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
A las 16 horas rodará el balón en el San Luis vs Tijuana en la Jornada 2 de la Liga Femenil BBVA.
San Luis vs Tijuana: ¿Dónde ver el partido del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA?
El San Luis vs Tijuana será transmitido por las plataformas de Disney, ESPN y Youtube.
- Partido: San Luis vs Tijuana
- Fase: Jornada 2 Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 9 de agosto de 2026
- Horario: 16 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: Disney, ESPN y Youtube