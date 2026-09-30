México vs Perú se enfrentaron este martes 29 de septiembre en en el Sports Illustrated Stadium, en el segundo partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Luego del Mundial 2026, Rafael Márquez tomó el mando de la Selección Mexicana en el que se esperan cosas positivas con la leyenda mexicana como entrenador.

¿Cómo quedó el partido México vs Perú?

México vs Perú terminó con empate 1-1 en el segundo partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Marcador: México 1-1 Perú.

México vs Perú: Así fue el partido amistoso del Tri

México disputó su segundo partido tras el Mundial 2026 donde enfrentó a la Selección de Perú.

Así fueron los goles del partido México vs Perú:

Minuto 26: Gol de Jairo Vélez (Perú)

Minuto 49: Gol de Víctor Guzmán (México)

¿Cuándo vuelve a jugar México?

México continuará su gira por Estados Unidos para medirse ante exigentes rivales de la Conmebol y su acérrimo rival de la Concacaf.

El itinerario del Tricolor se desarrollará de la siguiente manera: