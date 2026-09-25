El Manchester City enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente tras un reporte que asegura que el club habría sido declarado culpable en 114 de los 115 cargos por presuntas infracciones financieras presentados por la Premier League.

Aunque el proceso aún no concluye y las posibles sanciones siguen sin definirse, el caso podría tener consecuencias deportivas y económicas de gran alcance para el Manchester City.

Además, se prevé que el Manchester City recurra cualquier resolución adversa mientras continúan las actuaciones legales correspondientes.

¿Por qué fue acusado el Manchester City de infracciones financieras en la Premier League?

El Manchester City fue acusado por presuntas infracciones cometidas entre los años 2009 y 2018, y la Premier League señaló al club inglés de no proporcionar información financiera precisa ni detalles sobre los pagos a jugadores y entrenadores.

Se detalló que el Manchester City infringió las normas de juego limpio financiero (FFP) de la UEFA y las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League.

El Manchester City ha negado desde entonces las acusaciones y ha ganado seis títulos a partir de se presentaron los cargos en su contra.

En 2020, la UEFA sancionó al Manchester City con una prohibición de dos años para participar en sus competiciones, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocó estas sanciones.

Manchester City corre peligro de ser expulsado de la Premier League (Maja Smiejkowska / AP)

¿Qué ha dicho la Premier League sobre el proceso contra el Manchester City?

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League declaró recientemente que el proceso contra el Manchester City había tardado más de lo esperado.

Al respecto, el presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, declaró en 2024 que la Premier League debería ser más equilibrada en cuanto a su regulación financiera.

Las posibles sanciones que podría recibir el Manchester City

Las posibles sanciones que podría recibir el Manchester City por parte de la Premier League, van desde una amonestación y multas, hasta la deducción de puntos y la expulsión del torneo.

Una deducción de puntos despojaría al Manchester City de los títulos conseguidos durante este periodo.