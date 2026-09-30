La Selección Mexicana de Rafael Márquez enfrentará el sábado 3 de octubre a Estados Unidos en Glendale, Arizona.

El duelo México vs Estados Unidos será el tercero del Tri en la actual Fecha FIFA, en lo que será la primera vez de Rafael Márquez ante el gran rival de la selección azteca.

Partido: México vs Estados Unidos

Fase: Fecha FIFA

Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026

Horario: 20:00 horas

Sede: State Farm Stadium de Glendale, Arizona

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN y TUDN

Rafael Márquez continúa su etapa como entrenador del Tri (mexsport / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuándo juega la Selección Mexicana su próximo partido?

El sábado 3 de octubre es el próximo partido de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA que incluyó cuatro partidos para el combinado de Rafael Márquez.

Rival de la Selección Mexicana en su próximo partido

El representativo de Estados Unidos será el rival de la Selección Mexicana en su próximo partido, en Glendale, Arizona.

Sede del próximo partido de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se medirá con Estados Unidos en la cancha del State Farm Stadium de Glendale, Arizona

El partido está programado para iniciar a las 20 horas, tiempo del centro de México.

El último partido de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA

Rafael Márquez terminará su primera concentración como entrenador de la Selección Mexicana con un partido más en la Fecha FIFA, después de enfrentar a Estados Unidos.

Antes, el Tri se midió con las selecciones de Colombia y Perú.

Este será el partido con el que México cerrará la Fecha FIFA: