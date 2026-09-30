La Selección Mexicana de Rafael Márquez enfrentará el sábado 3 de octubre a Estados Unidos en Glendale, Arizona.
El duelo México vs Estados Unidos será el tercero del Tri en la actual Fecha FIFA, en lo que será la primera vez de Rafael Márquez ante el gran rival de la selección azteca.
- Partido: México vs Estados Unidos
- Fase: Fecha FIFA
- Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026
- Horario: 20:00 horas
- Sede: State Farm Stadium de Glendale, Arizona
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, ESPN y TUDN
¿Cuándo juega la Selección Mexicana su próximo partido?
El sábado 3 de octubre es el próximo partido de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA que incluyó cuatro partidos para el combinado de Rafael Márquez.
Rival de la Selección Mexicana en su próximo partido
El representativo de Estados Unidos será el rival de la Selección Mexicana en su próximo partido, en Glendale, Arizona.
Sede del próximo partido de la Selección Mexicana
La Selección Mexicana se medirá con Estados Unidos en la cancha del State Farm Stadium de Glendale, Arizona
El partido está programado para iniciar a las 20 horas, tiempo del centro de México.
El último partido de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA
Rafael Márquez terminará su primera concentración como entrenador de la Selección Mexicana con un partido más en la Fecha FIFA, después de enfrentar a Estados Unidos.
Antes, el Tri se midió con las selecciones de Colombia y Perú.
Este será el partido con el que México cerrará la Fecha FIFA:
- México vs Chile | 6 de octubre | 20 horas