Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City, mandó un mensaje a los aficionados del equipo reiterando su confianza y determinación para demostrar la inocencia del club respecto a las acusaciones por infracciones financieras de la Premier League.

La postura del presidente del Manchester City se da luego de que trascendiera que el club fue declarado culpable de casi todos los más de 100 cargos, que podría derivar en deducción de puntos o la expulsión de la Premier League.

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City (@ManCityES)

Esto dijo Khaldoon Al Mubarak respecto al caso del Manchester City

El Manchester City siempre ha negado haber cometido irregularidades financieras en la Premier League, su presidente, Khaldoon Mubarak reiteró esa postura en una carta dirigida a los aficionados.

“El proceso de la Premier League aún tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza y determinación para demostrar la inocencia del club es tan fuerte como cuando esto comenzó” Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City

“Hay tantas cosas que me gustaría poder compartir con ustedes para ayudarles a entender por qué nos sentimos tan seguros de nuestra posición” Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City

Khaldoon Al Mubarak defiende los logros del Manchester City

Khaldoon Al Mubarak lamentó en su carta que algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones, y hay mucho ruido alrededor, pero advirtió que nada ha cambiado en el caso del Manchester City con la Premier League.

“Ya hemos afrontado desafíos juntos antes y hemos salido adelante. Aún hay muchos que quieren socavar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad” Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City

Los orígenes del caso del Manchester City en la Premier League

La Premier League acusó al Manchester City en febrero de 2023 de proporcionar información engañosa sobre sus finanzas durante un periodo de nueve años, de 2009 a 2018.

Las dudas sobre las operaciones financieras del club respaldado por Abu Dabi han pesado sobre el City después de que supuestos correos electrónicos y documentos filtrados, fueran publicados a partir de 2018 por la revista alemana Der Spiegel.

Se dice que, los documentos mostraban que el Manchester City intentó ocultar el origen de ingresos procedentes de acuerdos vinculados a Abu Dabi, cuya familia gobernante compró el club en 2008.

En 2020, la UEFA dictaminó que City había cometido “infracciones graves” de las normas de Juego Limpio Financiero entre 2012 y 2016. Pero, el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló una sanción de dos años.