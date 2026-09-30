Rafa Márquez decidió modificar por completo la alineación de la Selección Mexicana para el partido ante Perú y presentó un once titular con 11 cambios respecto al encuentro anterior.

Rafa Márquez apostó por una formación 4-5-1, con varias caras nuevas y oportunidades para jugadores que buscan ganarse un lugar en el proceso rumbo al siguiente ciclo mundialista.

¿Quiénes serán los seleccionados de Rafa Márquez que jugarán contra Perú?

En la portería de la Selección Mexicana aparece Óscar García, mientras que la línea defensiva estará conformada por Víctor Guzmán y Denzell como centrales, acompañados por Mateo Chávez como lateral izquierdo y Everardo López por la derecha.

El mediocampo también presenta modificaciones importantes. Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Orbelín Pineda serán los encargados de ocupar la zona central, mientras que Jeremy Márquez e Isaías Violante Romero jugarán más abiertos para darle amplitud al equipo.

En el ataque, Germán Berterame será el encargado de comandar la ofensiva mexicana como único centro delantero.

México hizo cambios en su alineación para el partido contra Perú. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Rafa Márquez dejó nombres importantes en la banca de la Selección Mexicana

La decisión de Rafa Márquez representa una rotación total del equipo y permitirá observar a distintos elementos en un partido de preparación ante Perú.

Entre los futbolistas que aparecen en el banquillo destacan Jorge Sánchez, Diego Campillo, Johan Vásquez, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Santiago Giménez y Armando González.

También forman parte de los suplentes Hugo Camberos, Hirving Lozano, Jesús Gallardo, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Álex Padilla, además de los elementos mencionados.