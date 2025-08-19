La estrella del Napoli, Romelu Lukaku, sufrió una lesión de gravedad y estará varios meses fuera de las canchas, lo que encendió las alarmas en el equipo italiano de la Serie A.

La lesión de Lukaku provocó un cambio de planes para el cierre del mercado de fichajes y ahora el Napoli deberá ir tras un delantero tras confirmarse el reporte médicos del futbolista de Bélgica.

De acuerdo con el Napoli, la lesión sufrida en el partido contra Olympiacos provocó que el jugador fuera sometido a pruebas en el Hospital Pineta Grande, las cuales revelaron que tiene una lesión en el músculo recto femoral del muslo izquierdo.

Lukaku del Napoli ya ha comenzado su rehabilitación y se dio a conocer que también pasará por una consulta quirúrgica.

Lukaku medical update 👇https://t.co/Iqm1gFZZPX — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 18, 2025

¿Quién podría suplir a Lukaku en el Napoli tras confirmarse su lesión?

Diversos reportes indican que Lukaku se debate entre una terapia conservadora o una intervención quirúrgica y apunta, en caso de pasar por el quirófano, a estar de baja un tiempo aproximado de 3 a 4 meses.

Ahora, tras confirmarse la lesión de Lukaku, Fabrizio Romano aseguró que el Napoli contactó al Manchester United para preguntar por la cesión de Rasmus Hojlund, quien se convertiría en el principal candidato para reemplazar al jugador belga.

El conjunto italiano no es el único club interesado en fichar al delantero danés, pues en los últimos días el AC Milan, donde milita Santiago Giménez, también mostró interés en Rasmus Hojlund.

🚨 Napoli had direct contact with Man United today following Romelu Lukaku’s injury as he’ll be out more than 3 months.



Napoli asked for loan deal conditions for Rasmus Højlund. 🇩🇰



Man United want to keep Joshua Zirkzee, no talks despite links today. Clear plan by Rúben Amorim. pic.twitter.com/mOIiM1xqxW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

Por otro lado, los fanáticos comenzaron a solicitar el regreso de Edinson Cavani. El delantero uruguayo fue ídolo del club entre 2010 y 2013, por lo que aparece como una opción simbólica y sentimental para reemplazar a Lukaku durante la temporada actual de la Serie A.

¿Cómo le ha ido a Lukaku con el Napoli?

Durante la temporada 2024-2025, Lukaku disputó un total de 38 partidos con el Napoli, de los cuales logró anotar 14 goles y 11 asistencias.

Estos han sido su mejores números en los últimos cuatro años, pues cuando estuvo en el Inter de Milán marcó 24 anotaciones y 9 asistencias con el conjunto italiano.