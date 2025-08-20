La aventura de Santiago Giménez por el AC Milan resultaría más fugaz de lo esperado, pues el equipo de Massimiliano Allegri quiere renovar su ofensiva y en la planeación, el lugar del delantero mexicano no está asegurado.

De acuerdo a información del periodista italiano Mattia Giangaspero, la agente de Santiago Giménez, Rafaela Pimenta, tiene luz verde para buscar un nuevo equipo para el mexicano.

Su precio de salida es de 28 millones de euros y si se concreta, el AC Milan tendría dinero para negociar por otro delantero.

Información en desarrollo...